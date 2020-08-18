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Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия проходят в Беларуси

18.08.2020 22:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Тысячи белорусов, которые устали от беспорядков и протестов, которые хотят сохранить страну мирной и независимой, сегодня собрались сразу в нескольких белорусских городах на мирный митинг. Пришли, чтобы поддержать ту политику, которая дает возможность двигаться дальше. Те, кто понимает, сколько проделано за годы становления Беларуси и не хотят все это потерять.

Тысячи человек, десятки предприятий. В центре Могилева люди, которых волнует судьба своей страны. Люди, которые пришли сюда по зову сердца, а не иностранных телеграм-каналов. Те, кто уже устал от расшатывания страны. Мирной и независимой.

Митинг спонтанный. Но место выбрано неслучайно - у здания облисполкома и Совета депутатов. Именно здесь принимаются решения, которые в дальнейшем предопределяют развитие всего региона. Поэтому и пришли поддержать ту политику, которая дает возможность идти вперед.

Микрофон открыт для любого желающего. Поэтому и диалог открытый и эмоциональный. Ведь сегодня очевидно для всех, что ситуация в стране непростая и выйти из нее можно только мирным путем и путем уважительного разговора друг с другом.

Здесь и работники предприятий, которые нашли время, чтобы выразить свою гражданскую позицию, несмотря на активные призывы польских телеграм-каналов остановить белорусские производства.

К областным центрам присоединяются и небольшие города. В Старых Дорогах поддержать Президента вышли сотни людей. Посыл один на всех - не потерять национальное достояние.

Вот он,  символ единства белорусов. Огромное полотнище - государственный флаг - сегодня в Гомеле пронесли молодежь, представители Федерации профсоюзов, работники предприятий. Тысячи людей и на мирном митинге. Собрались единомышленники, те, кто понимает, сколько проделано за годы становления Беларуси. И сколько еще всего предстоит сделать. Те, кто не готов вот так просто отдать страну, которая всегда была мирной площадкой для решения любых вопросов. 

За страну, где можно быть уверенным в завтрашнем дне. Где не будет страшно вечером выйти на улицу, где дети сядут за парты 1 сентября. Страну, которая объединяет всех: город, райцентр, деревни и самые маленькие хутора. Где кипит жизнь, куда всегда хочется возвращаться, потому что это наш дом.

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Тысячи белорусов, которые устали от беспорядков и протестов, которые хотят сохранить страну мирной и независимой, сегодня собрались сразу в нескольких...
 
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