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Минобразования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий

18.08.2020 22:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В нынешней ситуации Министерство образования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий, а тем более вовлекать детей в эти процессы. Такая информация размещена в телеграм-канале ведомства. Как отметили в Минобразовании, в последнее время в Telegram регулярно публикуются агрессивные выпады в адрес белорусских учителей. В чатах размещаются их личные данные, а также призывы рассылать угрозы. Травлю пытаются перенести на места, организовать и спровоцировать территориально. По словам представителей ведомства, цель очевидна - срывать и блокировать подготовку к учебному процессу.
 
 
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В нынешней ситуации Министерство образования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий, а тем более вовлекать детей в эти...
 
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