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Завершается подготовка школ к новому учебному году
18.08.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские школы готовы к началу учебного года. Капитальные или косметические ремонты уже закончены, сейчас наводят последний лоск. В первую очередь внимание, конечно же, безопасности и комфорту учеников. Так, в Гродненской области паспорта готовности получили почти 100 % учреждений образования. Что еще предстоит сделать, расскажет Юрий Карнелович.
Директор школы Анатолий Ковалев на стройке практически ежедневно. Хоть за плечами огромный опыт административной работы, такую масштабную модернизацию курирует впервые. За летние месяцы в учреждении образования проведено полное переоснащение пищеблока.
Анатолий Ковалев, директор СШ № 31 г. Гродно: "Заменены все технические, вентиляционные, водоснабжение, теплоснабжение, оконные проемы, оконные блоки, дверные блоки, полы, подвесные потолки. То есть все, все абсолютно было с нуля сделано в течение 2 с половиной месяцев".
В подготовке школ участвует весь персонал
У технического персонала школы сегодня работы тоже немало. Нужно отмыть окна, очистить двор от строительного мусора, высадить новые клумбы.
Евгения Магер, технический работник СШ № 31 г. Гродно: "Мы очень стараемся, прикладываем все усилия для того, чтобы наши дети 1 сентября пришли красивые, нарядные в красивую и хорошую столовую".
Ремонтные работы, которые кипели в школе все лето, практически завершены. Правда, на объекте строители еще есть. Остались последние штрихи - довести внешний облик школы до совершенства и привести в порядок прилегающую территорию.
Виталий Лелявко, штукатур: "Мы сейчас наносим шубу на фасад, т.е. это такой раствор штукатурный, а валиками закатываем. Одно здание уже закончили, сейчас будем переходить на второе".
Ольга Суворова, замначальника главного управления образования Гродненского облисполкома: "Более 117 тысяч деток придут в 323 учреждения общего среднего образования нашей Гродненской области. Практически все школы готовы. Некоторые школы, в которых ведутся большие капитальные работы, на данном этапе уже, что называется, наводят лоск".
Безопасность и комфорт учеников - главная задача
Особое внимание при подготовке школ безопасности как воспитанников, так и учителей. В учреждениях полностью соблюдены санитарные и противопожарные нормы.
В этом сезоне на подготовку школ к новому учебному году в Гродненской области было выделено более 7 миллионов рублей. В результате на данный момент так называемые паспорта готовности получили почти 100 % учебных заведений региона.
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Белорусские школы готовы к началу учебного года. Капитальные или косметические ремонты уже закончены, сейчас наводят последний лоск. В первую очередь внимание, ...
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