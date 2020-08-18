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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершается подготовка школ к новому учебному году Белорусские школы готовы к началу учебного года. Капитальные или косметические ремонты уже закончены, сейчас наводят последний лоск. В первую очередь внимание, ...

Белорусские школы готовы к началу учебного года. Капитальные или косметические ремонты уже закончены, сейчас наводят последний лоск. В первую очередь внимание, конечно же, безопасности и комфорту учеников. Так, в Гродненской области паспорта готовности получили почти 100 % учреждений образования. Что еще предстоит сделать, расскажетДиректор школы Анатолий Ковалев на стройке практически ежедневно. Хоть за плечами огромный опыт административной работы, такую масштабную модернизацию курирует впервые. За летние месяцы в учреждении образования проведено полное переоснащение пищеблока.В подготовке школ участвует весь персоналУ технического персонала школы сегодня работы тоже немало. Нужно отмыть окна, очистить двор от строительного мусора, высадить новые клумбы.Ремонтные работы, которые кипели в школе все лето, практически завершены. Правда, на объекте строители еще есть. Остались последние штрихи - довести внешний облик школы до совершенства и привести в порядок прилегающую территорию.Ольга Суворова, замначальника главного управления образования Гродненского облисполкома: "Более 117 тысяч деток придут в 323 учреждения общего среднего образования нашей Гродненской области. Практически все школы готовы. Некоторые школы, в которых ведутся большие капитальные работы, на данном этапе уже, что называется, наводят лоск".Безопасность и комфорт учеников - главная задачаОсобое внимание при подготовке школ безопасности как воспитанников, так и учителей. В учреждениях полностью соблюдены санитарные и противопожарные нормы.В этом сезоне на подготовку школ к новому учебному году в Гродненской области было выделено более 7 миллионов рублей. В результате на данный момент так называемые паспорта готовности получили почти 100 % учебных заведений региона.