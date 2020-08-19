День рождения Тихановского, раны от резиновых пуль и протесты в Купаловском театре. Итоги дня в фото

Источник материала: Tut.by

Вторник 18 августа вместе со своими событиями и эмоциями — а их было немало — подошел к концу. В Купаловском театре труппа выступила против увольнения директора, Павла Латушко и буквально бросила заявления на увольнение министру культуры Юрию Бондарю в лицо. Под стены СИЗО на улице Володарского в Минске пришли люди с флагами и плакатами, чтобы поздравить задержанного Сергея Тихановского. Они пели «Стены рухнут» и кричали «С днем рождения!».

В Солигорске на площади выступали руководители стачкомов «Беларуськалия»: они обсуждали коллективные требования и ход забастовки. В Минске «Атлант» присоединился к акциям солидарности, а около Белтелерадиокомпании прошел «спич-концерт», на котором выступили музыканты из «запрещенного списка».

Еще один день жизни страны в фотографии — в материале TUT.BY.



Влюбленные около здания Белтелерадиокомпании, где сегодня прошел «спич-концерт», на котором выступили музыканты из «запрещенного списка». Подробней — в материале. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Мария Колесникова выступает перед коллективом «Беларуськалия» в Солигорске. На центральной площади днем 18 августа собралось несколько тысяч шахтеров, чтобы обсудить ход забастовки. Подробней можно почитать здесь . Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Министр культуры Юрий Бондарь приехал в Купаловский театр. После того, как вчера стало известно, что директора театра Павла Латушко уволили, труппа позвала министра на встречу. Коллектив требуют от министра вернуть директора, в противном случае они грозятся уйти вслед за руководителем. Почитать подробней можно здесь .



Минчанин показывает шов, который остался после операции. Из его левого легкого врачи достали резиновую пулю. Подробней — здесь . Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



18 августа — день рождения Сергея Тихановского, ведущего YouTube проекта «Страна для жизни». Ему исполнилось 42 года. Этот день Тихановский встречает в заключении. Люди пришли его поддержать к СИЗО № 1 и прокричать поздравления. Но позже стало известно, что Тихановского накануне перевели в Жодино. Подробней про акцию — здесь.



Труппа Купаловского театра демонстрирует Министру культуры Юрию Бондарю заявления на увольнения. Вчера уволили Павла Латушко, директора театра. «Купаловцы» считают, что это произошло из-за его гражданской позиции и требуют вернуть руководителя. Подробней можно прочитать здесь . Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Музыкант и певец Сергей Долгушев на площади Независимости играет на жалейке. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Мужчина на митинге в Гомеле в поддержку Александра Лукашенко. Митинг прошел под лозунгом

«Не дадим развалить страну!». Подробнее — здесь . Фото: Сергей Комков, TUT.BY



Солигорские девочки на центральной площади города во время митинга шахтеров. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Около Дома правительства в Минске прошла очередная акция. Люди скандировали «МЗКТ», «БЕЛАЗ», «БМЗ» и «Нам не заплатили». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Милиционеры на улице Макаенка, где сегодня продолжалась забастовка работников Белтелерадиокомпании и выступили музыканты из «запрещенного списка». Подробней — в материале. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY



Днем музейные работники вышли на акцию из-за исчезновения директора Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константина Шишмакова. 29-летний мужчина отказался подписывать протокол избирательной комиссии и пропал 15 августа. Вечером стало известно, что его нашли мертвым. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



Архиепископ Тадеуш Кондрусевич около стен СИЗО № 1 пришел помолиться за всех пострадавших во время акций протестов. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Сегодня на площадке возле ГУМа собралось около 60 учителей с плакатами «Я не буду врать детям», «Карпенко в отставку!», «За правду!». По проспекту Независимости педагоги прошли к педуниверситету, а затем передали свои требования в Министерство образования. Подробней — здесь . Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Волонтер «городка» на улице Окрестина, где помогают пострадавшим во время акций и их родственникам.

У каждого добровольца — своя история. Подробней — здесь . Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Девушки на площади Независимости с плакатами. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



В Минске к акциям солидарности присоединились работники «Атланта». Фото: Олег Киндар, TUT.BY



В Гомеле прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Мужчина едет по городу с государственным флагом и показывает жест «Виктория». Фото: Сергей Комков, TUT.BY



Девушка на акции солидарности в Минске. Вечером на площади был организован «народный» сладкий стол, где каждый мог угоститься или взять воды. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Пара на очередном митинге в Гродно на площади Ленина, где собралось порядка 15−20 тысяч человек. Он отличается от предыдущих тем, что на площади стоит большая стационарная сцена, а между протестующими выступают артисты. Подробнее — здесь . Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY