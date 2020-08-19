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Не Окрестино. В честь кого на самом деле назван переулок, где находится печально известный изолятор
19.08.2020 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В минский изолятор на Окрестина и раньше привозили задержанных во время политических акций. Но в августе 2020 года место особенно прогремело. Есть множество
Попасть на Окрестина — это куда?
ЦИП на Окрестина, ИВС на Окрестина — так часто кратко называют сразу два учреждения от ГУВД Мингорисполкома, куда привозят задержанных людей.
ЦИП — центр изоляции правонарушителей, вот его адрес: 1-й переулок Окрестина, 36.
ИВС — это изолятор временного содержания, его адрес: 1-й переулок Окрестина, 36А.
Особенно жесткими условиями содержания людей после выборов 9 августа отметился ИВС.
Название переулка Окрестина давно стало нарицательным. «Попасть на Окрестина» означает быть задержанным, а если совсем упростить — попасть в тюрьму.
В Минске есть и улица Окрестина, но она находится вообще по другую сторону проспекта Дзержинского. Чтобы было проще ориентироваться, вот карта.
И все же кто такой Окрестин?
Называть это место Окрестино — ошибка. Окрестин — фамилия реального человека, в честь которого когда-то и назвали улицу и переулок в Минске.
Борис Окрестин — герой войны, летчик. Он родился в Москве, но похоронен в Минске, на Военном кладбище.
Участвовал в битве за Сталинград, в апреле 1944 года ему присвоили звание Героя Советского Союза. Погиб под Минском 6 июля 1944 года, освобождая Беларусь. Он направил горящий самолет на скопление войск противника. Бориса Окрестина посмертно наградили орденом Отечественной войны I степени.
В Минске есть гимназия № 30 имени Бориса Окрестина, рядом с ней — мемориал, посвященный летчику.
Ассоциация не с героем, а с насилием. Как быть?
Ситуация с насилием в минском изоляторе прогремела не только в Беларуси, но и на весь мир. «Окрестино» — пишут красной краской на плакатах в цепях солидарности с теми, кто пострадал от насилия.
В сознании многих Окрестино — это название тюрьмы, по аналогии с Волчьими норами (народное название колонии неподалеку от Ивацевичей) и Крестами (название изолятора в Санкт-Петербурге). Вышло, что фамилия летчика-героя превратилась в название изолятора, да еще отметившегося жестоким отношением к людям.
Эмоционально
— Скажу сразу: мне страшно. За наше будущее, жизнь людей, свою жизнь… Беларусь XXI века. Страшный сон, от которого хочется проснуться… В застенках на улице (на самом деле — переулке. — Прим. TUT.BY), носящей имя фронтовика, отдавшего жизнь за нашу свободу и лучшее будущее, Героя Советского Союза Бориса Окрестина, пытают и истязают. И это не гестапо и СД времен войны, не полицаи… Я — взрослый здоровый мужик — рыдал вечерами от рассказов переживших пытки людей.
Краевед Вадим Зеленков тоже сокрушается по этому поводу.
— Получилось так, что фамилия Окрестин в массовом сознании ассоциируется в наши дни, да и вообще в последние 10 лет, не с летчиком-героем, а с теми ужасами, описание которых передается из уст в уста. Более того, все чаще встречается безумный топоним «Окрестино».
Вадим Зеленков считает, что в такой ситуации переулок нужно переименовать.
— Если все красивые слова, сказанные на разных уровнях в дни празднования 75-летия Победы, чего-то стоят, если мы действительно чтим настоящих героев, а Борис Окрестин именно таким и был, то название переулка надо менять. Что делать с самим ИВС — это уже следующий вопрос. Это уже не топонимия, — рассуждает краевед.
Историк и член городской топонимической комиссии Иван Сацукевич считает, что можно обойтись без переименования, и вот почему:
— Исходя из долгосрочной перспективы, весь частный сектор, который находится между проспектом Дзержинского, улицами Пермской и Окрестина, будет снесен. После сноса частного сектора надо будет задаваться вопросом: а нужно ли нам сохранять топоним? Название улицы Окрестина и большей части переулка Окрестина, скорее всего, тоже будет ликвидировано. В том же переулке Окрестина останется всего пара адресов — я думаю, их можно будет приписать, например, к улице Прилукской, — рассуждает Иван Сацукевич.
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Некоторые даже стали называть место вот так: Окрестино. Объясняем, какое название правильное, в честь кого на самом деле назван переулок, а еще что делать с...
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