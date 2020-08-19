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Об обстановке в Беларуси известный советский и российский журналист Владимир Мамонтов
19.08.2020 09:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа обстановкой в Беларуси неравнодушно следит международное экспертное сообщество. Раскачивают ли лодку в Беларуси? Утвердительно на этот вопрос ответил известный советский и российский журналист Владимир Мамонтов.
Владимир Мамонтов, советский и российский журналист, гендиректор радиостанции "Говорит Москва":
"В Беларуси прекрасно понимали, что на них оказывают влияние, если не сказать давление, ближайшие соседи. Хотите - из Польши, хотите - из еще более близкой Литвы. Не случайно же одна из кандидатов в президенты озаботилась получением почему-то литовского паспорта. Чувствовала, что понадобится. Больше того, я думаю, на Беларусь, которую многие рассматривали как некий приятный осколок (в хорошем смысле этого слова) Советского Союза с ее добропорядочностью и добросердечием, доброжелательностью, некоторым простодушием жителей, будут оказывать влияние куда более изощренными технологиями.
Мир за это время в своем лицемерии продвинулся дальше Беларуси, и чтобы этакое сотворить с Беларусью, нужно взять те же самые приемчики и приемы, которые испытаны на других цветных революциях, фалькировать их и предложить. Потом посмотреть, что получится. На мой взгляд, не совсем еще получилось, есть еще шансы увернуться от этого. Но кое-каких успехов, особенно среди молодежи, добиться получилось. Вот сейчас ходит программа оппозиции.
Такая бумаженция, на которой ясно и четко написано, что, собственно говоря, хотят люди, которые пришли
Поначалу они как-то размыто так: мы что-то и за то, и за это. Тихановскую спросили: "Как вы к Союзному государству относитесь?" "К чему?" - спросила она. То ли актриса хорошая, то ли действительно ничего не знает. Вряд ли, знает. Ответ: "А, нет-нет нам никакого Союзного государства не нужно, мы просто будем со всем дружить такие замечательные". Прошло некоторое время, кураторы, кукловоды, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, объяснили. И что вы думаете! Флаги уже сплошь бело-красные, Союзного государства уже не надо. Уголовная ответственность за пользование русским языком. Более того, вся эта программа оппозиции, те, кто ее подготовил, даже не задумывались. Это один в один программа оппозиции из Киева. Спрашиваете: идет ли на нас давление или это как-то само собой происходит? Ну, ответьте на этот вопрос сами для себя".
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За обстановкой в Беларуси неравнодушно следит международное экспертное сообщество. Раскачивают ли лодку в Беларуси? Утвердительно на этот вопрос ответил...
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