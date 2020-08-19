Контроль въезжающих в страну иностранцев усилен - ГПК Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. В связи с политической ситуацией в Беларуси на границе сохраняется "очень внимательное отношение" к иностранцам, которые хотят въехать на территорию республики, об этом Sputnik сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Антон Бычковский.

По его словам, сейчас на границе ситуация спокойная, все пункты пропуска работают в штатном режиме.

"Но в связи со сложившейся ситуацией из-за электоральной кампании сохраняется очень внимательное отношение к гражданам иностранных государств, которые хотели бы въехать на территорию Республики Беларусь", - отметил он.

Трудности с пересечением белорусской границы могут возникнуть далеко не у всех иностранцев.

"Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Беларусь, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде", - пояснил Бычковский со ссылкой на статью 30 закона Беларуси "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".

Представитель ГПК напомнил, что ведомство предупреждало об усилении пограничного контроля еще накануне президентских выборов. "Это нормальная международная практика, когда контроль за въездом в страну усиливается в период важных социальных и политических кампаний", - подчеркнул Антон Бычковский.

Напомним, что на прошлой неделе нескольким иностранцам отказали во въезде в Беларусь через аэропорт. Так, пограничники не пустили в страну двух граждан Латвии, которые показались им подозрительными. На вопрос о цели визита один из мужчин сообщил, что приехал в Беларусь отдохнуть, но где именно, еще не решил, а второй, что приехал по работе. При этом созвониться с партнером при пограничниках он не смог.

Также в республику не смогли въехать двое поляков с "набором журналиста" в багаже. Молодые люди заявили, что профессионально занимаются альпинизмом, приехали в Беларусь исключительно в туристических целях и за происходящими в стране событиями не следили. Отмечается также, что из альпинистского снаряжения у граждан Польши были только веревка, карабины и обвязы. Кроме них в багаже была найдена дорогостоящая профессиональная фото- и видеоаппаратура (в том числе, камеры GoPro квадрокоптер, профессиональные микрофоны), а также большое количество электронных накопителей, ноутбуки, палатки и спальные мешки.

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