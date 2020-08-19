|
Контроль въезжающих в страну иностранцев усилен - ГПК Беларуси
19.08.2020 09:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. В связи с
По его словам, сейчас на границе ситуация спокойная, все пункты пропуска работают в штатном режиме.
"Но в связи со сложившейся ситуацией из-за электоральной кампании сохраняется очень внимательное отношение к гражданам иностранных государств, которые хотели бы въехать на территорию Республики Беларусь", - отметил он.
Трудности с пересечением белорусской границы могут возникнуть далеко не у всех иностранцев.
"Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Беларусь, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде", - пояснил Бычковский со ссылкой на статью 30 закона Беларуси "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".
Представитель ГПК напомнил, что ведомство предупреждало об усилении пограничного контроля еще накануне президентских выборов. "Это нормальная международная практика, когда контроль за въездом в страну усиливается в период важных социальных и политических кампаний", - подчеркнул Антон Бычковский.
© AP / Czarek Sokolowski
Напомним, что на прошлой неделе нескольким иностранцам отказали во въезде в Беларусь через аэропорт. Так, пограничники
Также в республику
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе в Госпогранкомитете сообщали о нескольких случаях отказа во въезде в республику иностранным гражданам, которые не смогли четко пояснить, с какой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)