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В Беларуси определены медучреждения для бесплатного ЭКО
19.08.2020 10:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ список вошли РНПЦ "Мать и дитя" и роддом № 2 в Минске, а также Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья". Чтобы получить бесплатную попытку ЭКО, семье нужно обратиться в поликлинику по месту регистрации или пребывания либо в частный медцентр.
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В список вошли РНПЦ "Мать и дитя" и роддом № 2 в Минске, а также Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией "Брак и семья". Чтобы...
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