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МЧС Беларуси развивает сотрудничество с финскими коллегами

19.08.2020 09:13 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

МЧС Беларуси провело рабочую встречу со своими финскими коллегами в режиме видеоконференции. Во время онлайн-общения  стороны обменялись опытом по использованию систем сбора и анализа данных по ЧС. Европейские эксперты дали детальную информацию об особенностях системы управления информацией PRONTO.Это национальная платформа финских спасательных служб, которая включает данные по чрезвычайным ситуациям. В свою очередь белорусские специалисты продемонстрировали принципы работы отечественной системы учета и статистического анализа. В ближайшее время запланирован визит финских спасателей в Беларусь. Зарубежные специалисты ознакомятся с деятельностью Университета гражданской защиты и Республиканского отряда специального назначения МЧС. Также состоится ряд рабочих встреч.

 
 
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МЧС Беларуси провело рабочую встречу со своими финскими коллегами в режиме видеоконференции. Во время онлайн-общения  стороны обменялись опытом по использованию...
 
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