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Сегодня верующие отмечают Преображение Господне

19.08.2020 10:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На православном календаре один из двенадцати величайших праздников - сегодня верующие отмечают Преображение Господне. Согласно Евангелия, в этот день Иисус Христос со своими ближайшими учениками взошел на гору Фавор и во время молитвы предстал не просто в человеческом облике, а во всем сиянии Божественной славы.

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма Святителя Кирилла Туровского г. Минска: "Это праздник нашей надежды,  праздник нашей перспективы. Мы понимаем, что вот к какой высоте человек призван, вот к какой чистоте человек призван. И для всех для нас это радостно".

В народе праздник Преображения известен как Яблочный Спас. В церквях освящают новый урожай яблок, а также груш, слив и винограда. Наши предки на Спас откладывали работы на огороде, в саду и по дому. Праздник выпадает на Успенский пост, но в день Преображения разрешается его послабление и употребление в пищу рыбы и растительного масла. Яблочный Спас - второй из трех Спасов. Следующий  - Хлебный (или Ореховый) - православные отметят 29 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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На православном календаре один из двенадцати величайших праздников - сегодня верующие отмечают Преображение Господне. Согласно Евангелия, в этот день Иисус...
 
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