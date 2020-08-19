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Вооруженные силы Беларуси продолжают плановые мероприятия по боевой подготовке
19.08.2020 09:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне на боевое дежурство заступили подразделения ракетных войск и артиллерии и заняли позиции вблизи Островца,
Армейские международные игры - 2020Тем временем белорусские танкисты ознакомились с особенностями трассы
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Накануне на боевое дежурство заступили подразделения ракетных войск и артиллерии и заняли позиции вблизи Островца, полигонов "Гожский" и "Неман". Личный состав...
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