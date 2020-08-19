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Армейские международные игры - 2020

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вооруженные силы Беларуси продолжают плановые мероприятия по боевой подготовке Накануне на боевое дежурство заступили подразделения ракетных войск и артиллерии и заняли позиции вблизи Островца, полигонов "Гожский" и "Неман". Личный состав...

Накануне на боевое дежурство заступили подразделения ракетных войск и артиллерии и заняли позиции вблизи Островца,. Личный состав 103-й воздушно-десантной бригады также занял один из полигонов совместно с органами пограничной службы. В настоящее время войска завершают размещение сил на местности.Тем временем белорусские танкисты ознакомились с особенностями трассы. В этом году в положении о конкурсе появились изменения, которые коснулись стрельбы. Теперь, если экипаж не поразил мишени штатными боеприпасами, в ход идут дополнительные. Если не хватило их, танкисты отправляются на штрафной круг. У белорусской сборной (первой из всех команд) преобразилась и боевая машина. Напомним, наши выйдут на старт на танках синего цвета уже 23 сентября.