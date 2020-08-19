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Вооруженные силы Беларуси продолжают плановые мероприятия по боевой подготовке

19.08.2020 09:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Накануне на боевое дежурство заступили подразделения ракетных войск и артиллерии  и заняли позиции вблизи Островца, полигонов "Гожский" и "Неман". Личный состав 103-й воздушно-десантной бригады  также занял один из полигонов  совместно с органами пограничной службы. В настоящее время войска завершают размещение сил на местности.

Армейские международные игры - 2020

Тем временем белорусские танкисты ознакомились с особенностями трассы полигона "Алабино", где традиционно проходят Армейские международные игры. В этом году в положении о конкурсе появились изменения, которые коснулись стрельбы. Теперь, если экипаж не поразил мишени штатными боеприпасами,  в ход идут дополнительные. Если не хватило их,  танкисты отправляются на штрафной круг. У белорусской сборной  (первой из всех команд)  преобразилась и боевая машина. Напомним, наши выйдут на старт на танках синего цвета уже 23 сентября.

 
 
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Накануне на боевое дежурство заступили подразделения ракетных войск и артиллерии  и заняли позиции вблизи Островца, полигонов "Гожский" и "Неман". Личный состав...
 
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