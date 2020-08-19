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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Совете Республики продолжается личный прием граждан Накануне с желающими встретился председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре. К Виктору Лисковичу уже ранее обращались с вопросом...

Накануне с желающими встретился председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре. К Виктору Лисковичу уже ранее обращались с вопросом утверждения кандидатской диссертации в сфере биологии. Он уже решается. И теперь на карандаш взята проблема получения докторской степени Николая Кочетова за труд в сфере машиностроения.Если соискатель не имеет возможности приехать на личный прием, вопрос можно задать по телефону. Один из таких касался установки банкомата в поселке Гудогай Островецкого района. Эта проблема также взята под личный контроль.