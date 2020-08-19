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В Совете Республики продолжается личный прием граждан
19.08.2020 10:19 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНакануне с желающими встретился председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре. К Виктору Лисковичу уже ранее обращались с вопросом утверждения кандидатской диссертации в сфере биологии. Он уже решается. И теперь на карандаш взята проблема получения докторской степени Николая Кочетова за труд в сфере машиностроения.
Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Соискатель претендует на докторскую степень. Будут соответствующие распоряжения тем, кто вправе этим заниматься, и детально, полно постараемся разобрать и проинформировать заявителя, что нужно еще сделать, чтобы на всех этапах его работа была принята".
Если соискатель не имеет возможности приехать на личный прием, вопрос можно задать по телефону. Один из таких касался установки банкомата в поселке Гудогай Островецкого района. Эта проблема также взята под личный контроль.
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Накануне с желающими встретился председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре. К Виктору Лисковичу уже ранее обращались с вопросом...
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