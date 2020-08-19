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Более 55 человек заявили о насилии со стороны милиции Могилевщины. Три заявления есть и от силовиков

19.08.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не менее 56 заявлений и сообщений поступило в Следственный комитет по Могилевской области от граждан, которые получили телесные повреждения при задержании в период с 9 августа, сообщает ТРК «Могилев». Есть и три заявления о фактах насилия протестующих в отношении сотрудников милиции.


Мать Сергея Зеленькова смотрит, какие травмы получил сын при задержании в Могилеве, когда Сергея выпустили из ИВС через три дня. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка, сообщает следствие.

Напомним, в Могилеве вторую неделю после окончания выборов президента Беларуси проходят мирные протесты против результатов голосования, которые протестующие называют сфальсифицированными, и за отставку Александра Лукашенко.

Выборы президента Беларуси 9 августа в Могилеве закончились массовыми задержаниями людей в центре города. Вечером, примерно с 20.30 и до полуночи, людей задерживали на площади около торгового центра «Атриум», на улице Первомайской и Ленинской. В автозаках и автобусах их доставляли в Ленинский РОВД Могилева.

Вечером 10 августа ситуация повторилась — люди снова вышли протестовать.

По неподтвержденным данным, 9 августа в Могилеве задержали до 300 человек, вечером 10 августа — около 30 человек.

11 августа также были задержания людей возле гостиницы «Могилев», ТЦ «Атриум», на улице Первомайской. Точное количество задержанных неизвестно — их было как минимум десять, причины задержаний — тоже.

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Теги: Могилев
 
 
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