Более 55 человек заявили о насилии со стороны милиции Могилевщины. Три заявления есть и от силовиков

Источник материала: Tut.by

Не менее 56 заявлений и сообщений поступило в Следственный комитет по Могилевской области от граждан, которые получили телесные повреждения при задержании в период с 9 августа, сообщает ТРК «Могилев». Есть и три заявления о фактах насилия протестующих в отношении сотрудников милиции.



Мать Сергея Зеленькова смотрит, какие травмы получил сын при задержании в Могилеве, когда Сергея выпустили из ИВС через три дня. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка, сообщает следствие.

Напомним, в Могилеве вторую неделю после окончания выборов президента Беларуси проходят мирные протесты против результатов голосования, которые протестующие называют сфальсифицированными, и за отставку Александра Лукашенко.

Выборы президента Беларуси 9 августа в Могилеве закончились массовыми задержаниями людей в центре города . Вечером, примерно с 20.30 и до полуночи, людей задерживали на площади около торгового центра «Атриум», на улице Первомайской и Ленинской. В автозаках и автобусах их доставляли в Ленинский РОВД Могилева. ‍

Вечером 10 августа ситуация повторилась — люди снова вышли протестовать .

По неподтвержденным данным, 9 августа в Могилеве задержали до 300 человек, вечером 10 августа — около 30 человек.

11 августа также были задержания людей возле гостиницы «Могилев», ТЦ «Атриум», на улице Первомайской. Точное количество задержанных неизвестно — их было как минимум десять, причины задержаний — тоже.