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Более 55 человек заявили о насилии со стороны милиции Могилевщины. Три заявления есть и от силовиков
19.08.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не менее 56 заявлений и сообщений поступило в Следственный комитет по Могилевской области от граждан, которые получили телесные повреждения при задержании в период с 9 августа,
Всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка, сообщает следствие.
Напомним, в Могилеве вторую неделю после окончания выборов президента Беларуси проходят мирные протесты против результатов голосования, которые протестующие называют сфальсифицированными, и за отставку Александра Лукашенко.
Выборы президента Беларуси 9 августа в Могилеве
Вечером 10 августа ситуация повторилась —
По неподтвержденным данным, 9 августа в Могилеве задержали до 300 человек, вечером 10 августа — около 30 человек.
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Более 55 человек заявили о насилии со стороны милиции Могилевщины. Три заявления есть и от силовиков
Все эти факты рассматривает Следственный комитет.
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