Сотрудники Купаловского театра не могут попасть в здание

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Сотрудники театра им. Я. Купалы с утра не могут попасть на рабочие места – на двери театра объявление, что в связи с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями 19 и 20 августа объявлены выходными днями, сообщает корреспондент Sputnik.

Остальные сотрудники признались, что собираются ждать возле входа столько сколько придется.

"Мы и не уволены и на работу нас не пускают", - говорят они. Сотрудники обсуждают происходящее, никто точно не знает, что происходит внутри.

© Sputnik Купаловский театр 19 августа закрыт - в него не пускают актеров и техперсонал

По словам стоящих перед зданием сотрудников учреждения, и. о. директора театра назначен замминистра культуры Громада Валерий Иванович. Но, по словам людей, и.о. "так и не пришел познакомиться".

Театр под контролем правоохранителей

"Представители правоохранительных органов взяли под контроль вход и выход из данного национального учреждения культуры", - рассказал корреспонденту Sputnik экс-директор театра Павел Латушко.

По его словам, в настоящее время в театр допускаются только те сотрудники, которые не писали заявления на увольнение (а также лица, обеспечивающие функционирование здания).

© Sputnik Администрация объявила 19 и 20 августа выходными днями в Купаловском театре из-за проведения санобработки

Директор Купаловского театра Павел Латушко был уволен после того, как он поддержал мирные протесты, проходившие в Беларуси после президентских выборов. В воскресенье бывший дипломат присоединился к акции протеста в Минске и призвал к отставке министра внутренних дел Юрия Караева и всех ответственных за жесткое обращение с задержанными. Вся труппа Купаловского поддержала своего руководителя и написала заявления на увольнение.

© Sputnik Возле театра Янки Купалы ждут сотрудники, обсуждают происходящее

На встрече с коллективом министр культуры Юрий Бондарь заявил, что расторжение контракта с бывшим директором театра – право нанимателя – министерства. А экс-директор должен был учитывать при высказывании своей позиции, что возглавляет государственное учреждение.

По результатам встречи около 70 сотрудников театра , практически весь основной состав труппы, подали заявления об уходе.

Читайте также: