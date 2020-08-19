﻿ Сотрудники Купаловского театра не могут попасть в здание. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники Купаловского театра не могут попасть в здание

19.08.2020 11:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 авг – Sputnik. Сотрудники театра им. Я. Купалы с утра не могут попасть на рабочие места – на двери театра объявление, что в связи с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями 19 и 20 августа объявлены выходными днями, сообщает корреспондент Sputnik.

Остальные сотрудники признались, что собираются ждать возле входа столько сколько придется.

"Мы и не уволены и на работу нас не пускают", - говорят они. Сотрудники обсуждают происходящее, никто точно не знает, что происходит внутри.

© Sputnik
Купаловский театр 19 августа закрыт - в него не пускают актеров и техперсонал

По словам стоящих перед зданием сотрудников учреждения, и. о. директора театра назначен замминистра культуры Громада Валерий Иванович. Но, по словам людей, и.о. "так и не пришел познакомиться".

Театр под контролем правоохранителей

"Представители правоохранительных органов взяли под контроль вход и выход из данного национального учреждения культуры", - рассказал корреспонденту Sputnik экс-директор театра Павел Латушко.

По его словам, в настоящее время в театр допускаются только те сотрудники, которые не писали заявления на увольнение (а также лица, обеспечивающие функционирование здания).

© Sputnik
Администрация объявила 19 и 20 августа выходными днями в Купаловском театре из-за проведения санобработки

Директор Купаловского театра Павел Латушко был уволен после того, как он поддержал мирные протесты, проходившие в Беларуси после президентских выборов. В воскресенье бывший дипломат присоединился к акции протеста в Минске и призвал к отставке министра внутренних дел Юрия Караева и всех ответственных за жесткое обращение с задержанными. Вся труппа Купаловского поддержала своего руководителя и написала заявления на увольнение.

© Sputnik
Возле театра Янки Купалы ждут сотрудники, обсуждают происходящее

На встрече с коллективом министр культуры Юрий Бондарь заявил, что расторжение контракта с бывшим директором театра – право нанимателя – министерства. А экс-директор должен был учитывать при высказывании своей позиции, что возглавляет государственное учреждение.

По результатам встречи около 70 сотрудников театра, практически весь основной состав труппы, подали заявления об уходе.

Читайте также:

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники театра не могут попасть в помещение театра, по их словам входы в театр заблокированы милицией, она не впускает тех актеров и сотрудников, которые подали...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 55 человек заявили о насилии со стороны милиции Могилевщины. Три заявления есть и от силовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
19.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика