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Сотрудники Купаловского театра не могут попасть в здание
19.08.2020 11:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Сотрудники театра им. Я. Купалы с утра не могут попасть на рабочие места – на двери театра объявление, что в связи с санитарно-эпидемиологическими мероприятиями 19 и 20 августа объявлены выходными днями, сообщает корреспондент Sputnik.
Остальные сотрудники признались, что собираются ждать возле входа столько сколько придется.
"Мы и не уволены и на работу нас не пускают", - говорят они. Сотрудники обсуждают происходящее, никто точно не знает, что происходит внутри.
© Sputnik
Купаловский театр 19 августа закрыт - в него не пускают актеров и техперсонал
По словам стоящих перед зданием сотрудников учреждения, и. о. директора театра назначен замминистра культуры Громада Валерий Иванович. Но, по словам людей, и.о. "так и не пришел познакомиться".
Театр под контролем правоохранителей
"Представители правоохранительных органов взяли под контроль вход и выход из данного национального учреждения культуры", - рассказал корреспонденту Sputnik экс-директор театра Павел Латушко.
По его словам, в настоящее время в театр допускаются только те сотрудники, которые не писали заявления на увольнение (а также лица, обеспечивающие функционирование здания).
© Sputnik
Администрация объявила 19 и 20 августа выходными днями в Купаловском театре из-за проведения санобработки
Директор Купаловского театра
© Sputnik
Возле театра Янки Купалы ждут сотрудники, обсуждают происходящее
На встрече с коллективом министр культуры Юрий Бондарь заявил, что расторжение контракта с бывшим директором театра – право нанимателя – министерства. А экс-директор должен был учитывать при высказывании своей позиции, что возглавляет государственное учреждение.
По результатам встречи
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Сотрудники театра не могут попасть в помещение театра, по их словам входы в театр заблокированы милицией, она не впускает тех актеров и сотрудников, которые подали...
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