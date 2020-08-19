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В госпитале умер мужчина из Бреста, в которого силовики выстрелили на протестах. Ему было 43 года
19.08.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов. Об этом TUT.BY рассказали родственники брестчанина. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.
Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.
Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Дочь Людмила
Геннадий Шутов умер в госпитале сегодня, 19 августа, в 10.20.
В МВД сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция
Милиция уточняет, что на поражение стреляли для защиты жизни и здоровья сотрудников от «группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках», когда тех не остановили предупредительные выстрелы вверх.
9−11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.
Напомним,
Геннадий — третья жертва акций протеста после президентских выборов в Беларуси.
Первой стал Александр Тарайковский,
На днях в Гомеле
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Геннадий Шутов был в военном госпитале в Минске.
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