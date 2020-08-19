ГПК: Иностранные журналисты под видом «туристов» пытались въехать в Беларусь

Источник материала: Tut.by

18 августа в пункте пропуска «Национальный аэропорт «Минск» 17 представителям иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета. Причина — отсутствие аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории Беларуси.





В ведомстве заявили, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь. Прибывшие сообщили, что собираются посетить различные достопримечательности.





«Обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства. Отдельно следует подчеркнуть нетипичную для иностранцев склонность к перемещению крупных сумм наличной валюты, выявленную у некоторых корреспондентов, представлявшихся туристами», — заявили в ГПК.









Там отметили, что 18 августа прибыли представители ТРК «Deutsche Welle» и ТРК «Danmarks Radio». У них была аккредитация МИД для работы на территории Беларуси, они пересекли границу без проблем.



