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ГПК: Иностранные журналисты под видом «туристов» пытались въехать в Беларусь
19.08.2020 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 августа в пункте пропуска «Национальный аэропорт «Минск» 17 представителям иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь,
В ведомстве заявили, что иностранцы скрывали истинные цели въезда в Беларусь. Прибывшие сообщили, что собираются посетить различные достопримечательности.
«Обнаруженные удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура раскрывали намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства. Отдельно следует подчеркнуть нетипичную для иностранцев склонность к перемещению крупных сумм наличной валюты, выявленную у некоторых корреспондентов, представлявшихся туристами», — заявили в ГПК.
Там отметили, что 18 августа прибыли представители ТРК «Deutsche Welle» и ТРК «Danmarks Radio». У них была аккредитация МИД для работы на территории Беларуси, они пересекли границу без проблем.
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18 августа в пункте пропуска «Национальный аэропорт «Минск» 17 представителям иностранных СМИ отказали во въезде в Беларусь, сообщает пресс-служба...
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