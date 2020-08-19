«Нам тоже не нужен пиар - нам нужен результат». Медики обратились с открытым письмом к Минздраву

Источник материала: Tut.by

Медики прислали в редакцию TUT.BY свое открытое обращение в ответ на открытое письмо министра здравоохранения Владимира Караника. Под обращением уже подписались 300 медработников страны. Публикуем их обращение в оригинале.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Акция солидарности медиков против насилия около Белорусского государственного медицинского университета, 13 августа 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Травмы описываются совершенно одинаково — «избили ОМОНовцы»

Нам, как и большинству здравомыслящих коллег, с болью и разочарованием приходится смотреть на то, что сейчас происходит в системе здравоохранения и в медицинской среде. Многочисленные поступления пациентов с пулевыми ранениями различной

локализации, в том числе проникающими, в том числе с повреждением внутренних

органов; минно-взрывными травмами, в том числе с повреждением головного мозга, травматическими ампутациями конечностей, обширными дефектами мягких тканей.

Это далеко не полный список того, с чем приходится иметь дело врачам в данный момент.

Ежедневные обращения десятков пострадавших со ссадинами, ранами, кровоподтеками характерной формы, при сборе «анамнеза заболевания» у которых, обстоятельства травмы описываются совершенно одинаково — «избили ОМОНовцы».

В сложившейся ситуации удивляет, что Министерство здравоохранения как высший орган, объединяющий врачей, не проявило инициативу и в сложившейся обстановке «жуткого дефицита общения» это общение не наладило. Как главный. Как инициатор и регулятор.

На данный момент существует количество бесспорных свидетельств того, что задержания демонстрантов происходили с чрезмерным применением силы. В районных управлениях внутренних дел, центрах изоляции правонарушителей, изоляторах временного содержания задержанных содержали в переполненных камерах, к ним применяли грубое физическое и моральное воздействие, нанося тяжелые телесные повреждения, которые могут привести к инвалидности, а в наиболее тяжелых случаях и к смерти.

«В РУВД и СИЗО помощь оказана не была, либо имело место препятствие оказанию помощи»

Возможно, 9 августа для оказания медицинской помощи задержанным в каждом РУВД в Минске и крупных городах дежурила скорая помощь, однако эта помощь оказана не была, либо имело место препятствие оказанию помощи. Тому есть масса свидетельств в том числе и от наших коллег, которые провели 9, 10, 11 августа в стенах РУВД и СИЗО. Кроме того, ситуация в РУВД и СИЗО не поменялась ни 11, ни 12 августа.

Также есть свидетельства неоказания медицинской помощи задержанным в стенах учреждений ограничения свободы. Да, мы знаем и понимаем, что в этих стенах работают медицинские работники не системы здравоохранения, а пенитенциарной системы, и что есть постановление Министерства здравоохранения, которое регламентирует наше взаимодействие и устанавливает правила оказания помощи задержанным. Но разве правила оказания помощи должны меняться в зависимости от географии? Разве время оказания помощи при травме должно зависеть от того, где находится человек?

«Ни один врач не думает о бездействии, наоборот — медработники проявляют чрезвычайную сплоченность, самоорганизацию и взаимовыручку»

Наши прямые вопросы по поводу происходящего к министру здравоохранения Владимиру Степановичу Каранику, к сожалению, не были озвучены лично, однако были направлены в Минздрав, но не получили должного ответа.

Открытое заявление медицинских работников Республики Беларусь о прекращении насилия и соблюдении Конституции Республики Беларусь опубликованное в сети еще 14.08.2020 года собрало на данный момент 1644 подписи медицинских работников.

Кроме того, 14.08.2020 года было направлено электронное обращение в Минздрав и МВД с призывом разрешить врачам исполнить свой долг и оказать помощь задержанным с более чем 400 физическими подписями, собранными вручную.

Нам тоже не нужен пиар — нам нужен результат, именно поэтому 18.08.2020 года наши требования не изменились. Поскольку никакого результата не последовало. А требования, простые:

1. Организовать беспрепятственный доступ специализированных бригад врачей

системы Министерства здравоохранения в центры изоляции, следственные

изоляторы и иные места, в которых могут содержаться задержанные.

2. Обеспечить медицинскому персоналу, который будет проводить осмотр всех

задержанных, право самостоятельно и единолично принимать решение о

госпитализации.

3. Предоставить информацию о пострадавших, получивших амбулаторную и

стационарную помощь специализированным медицинским бригадам.

Возможно, эти требования уже не полностью актуальны. Однако, коль уж конструктивное обсуждение было заменено обменом пресс-релизами, то наш заключается в следующем.

Поскольку, де-факто, Вы исполняете обязанности Министра здравоохранения Республики Беларусь, мы обращались к Вам с главным требованием: обеспечить допуск врачей-травматологов, реаниматологов, хирургов в места, где содержатся заключенные после событий 9−11 августа во имя спасения их здоровья и жизней. Это проблема, для решения которой не нужны «круглые столы». Кроме того, для предотвращения домыслов и дезинформации Министерство здравоохранения должно организовать централизованный сбор информации о потерпевших в ходе мирных акций и ежедневно информировать общественность о количестве и состоянии здоровья пострадавших, которые находятся в стационарах, ежедневно предоставлять информацию о количестве

обратившихся за амбулаторной помощью по поводу травм, полученных в ходе мирных протестов, беспрепятственно предоставлять информацию всем журналистам (в том числе и негосударственных и неаккредитованных изданий), а также обязать руководителей лечебно-профилактический учреждений не препятствовать свободному общению врачей с прессой.

Медицинская общественность возмущена и следствием этого возмущения явилось создание многочисленных чатов, сообществ и каналов, где наши коллеги делятся своими переживаниями и ищут свежую информацию. Ту самую, которой нам так не хватает от официальных структур. Именно там мы ищем диалога за неимением инициативы от главы министерства здравоохранения. Именно там, в сердцах, люди высказываются о забастовке, как о крайней мере, к которой мы не можем прийти. Ни один врач не думает о бездействии, наоборот, в сложившейся обстановке, как и в ситуации с COVID-19, медицинское работники проявляют чрезвычайную сплоченность, самоорганизацию и взаимовыручку. Мы не имеем этического права на забастовку как основной инструмент давления, поэтому призываем свое Министерство доказать, что врачи не бессильны — и мы вместе можем остановить насилие, результаты которого видим именно мы.

Напомним, ранее с открытым письмом выступил министр здравоохранения Владимир Караник. Он отметил, что ведомство готово к диалогу, что нормальное человеческое общение заменили ядовитыми постами в социальных сетях, причем за спиной, исподтишка, без возможности выслушать мнение второй стороны, что ни одна машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД, а 9 августа в каждом РУВД в Минске и крупных городах дежурила скорая помощь. Также министр отметил, что ведомство тоже заинтересовано в объективном и беспристрастном расследовании причин насилия на наших улицах.