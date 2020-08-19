Бастующие сотрудники БТ сообщают, что их заменяют российскими специалистами

Источник материала: Tut.by

Сегодня сразу несколько сотрудников Белтелерадиокомпании, которые принимают участие в забастовке, рассказали о том, что в телекомпанию приехали работать российские специалисты. TUT.BY пытается подтвердить эту информацию.



На подходах к Белтелерадиокомпании выставили контрольно-пропускные пункты. Фото: Ольга Лойко, TUT.BY

Сегодня на TUT.BY cтала поступать информация о том, что на места бастующих белорусских сотрудников Белтелерадиокомпании привлекли российских специалистов.

Напомним, проход по улице Макаенка к зданию телевидения закрыт с обеих сторон. К нему подпускают только сотрудников БТ.

Режиссер Белтелерадиокомпании Алена Мартиновская рассказала TUT.BY, что сегодня ее не пустили на работу. Вероятно, из-за коллективного обращения к руководству, которое она подписала. Также девушка рассказала о российских специалистах, которые сейчас работают на БТ.

Информация о россиянах с самого утра появляется из разных источников.

— Вчера днем к нашим видеоинженерам зашли порядка шести человек, — рассказала одна из сотрудниц, которая участвует в забастовке. — Они интересовались работой нашего монтажного комплекса. Руководство между собой вслух обсуждает, что это россияне, которые приехали работать из Москвы. Как передают наши ребята, у россиян будет соцпакет и зарплата в 5 тысяч рублей. Для понимания: белорусские специалисты получают на руки от тысячи до полутора тысяч рублей за такую работу, — сказала собеседница.

TUT.BY пытается связаться для комментария с председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмонтом и пресс-службой телеканала. Пока реакции на сообщения и звонки нет. Как только у нас появится официальная информация, мы ее опубликуем.