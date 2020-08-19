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Белорусские медики написали открытое письмо в ответ на обращение Караника
19.08.2020 13:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 авг – Sputnik. Белорусские медики опубликовали
Это письмо стало ответом на открытое
"В сложившейся ситуации удивляет, что Министерство здравоохранения, как высший орган, объединяющий врачей, не проявило инициативу и в сложившейся обстановке "жуткого дефицита общения" это общение не наладило. Как главный. Как инициатор и регулятор", – говорится в письме.
Жуткие травмы
© AFP 2020 / Sergei Gapon
По словам медиков, за последнюю неделю в больницы поступило очень много пациентов с травмами, нанесенными в результате применения насилия.
"Многочисленные поступления пациентов с пулевыми ранениями различной локализации, в том числе проникающими, в том числе с повреждением внутренних органов; минно-взрывными травмами, в том числе с повреждением головного мозга, травматическими ампутациями конечностей, обширными дефектами мягких тканей. Это далеко не полный список того, с чем приходится иметь дело врачам в данный момент", – сообщили они.
Также в учреждения здравоохранения ежедневно обращаются десятки пострадавших с ссадинами, ранами, кровоподтеками характерной формы, "при сборе "анамнеза заболевания" у которых обстоятельства травмы описываются совершенно одинаково – "избили ОМОНовцы".
По словам врачей, существует большое количество неоспоримых доказательств того, что задержания демонстрантов происходили с чрезмерным применением силы.
"В районных управлениях внутренних дел, центрах изоляции правонарушителей, изоляторах временного содержания задержанных содержали в переполненных камерах, к ним применяли грубое физическое и моральное воздействие, нанося тяжелые телесные повреждения, которые могут привести к инвалидности, а в наиболее тяжелых случаях и к смерти", – предупредили медики.
Неоказание помощи
Также в открытом письме медработники сообщили о том, что есть немало свидетельств того, что пострадавшим вовремя не оказывалась медицинская помощь.
"Возможно, 9 августа для оказания медицинской помощи задержанным в каждом РУВД в Минске и крупных городах дежурила скорая помощь, однако эта помощь оказана не была, либо имело место препятствие оказанию помощи. Тому есть масса свидетельств, в том числе и от наших коллег, которые провели 9, 10, 11 августа в стенах РУВД и СИЗО. Кроме того, ситуация в РУВД и СИЗО не поменялась ни 11, ни 12 августа", – отметили они.
Есть проблемы с оказанием помощи задержанным в стенах ЦИП и СИЗО. "Да, мы знаем и понимаем, что в этих стенах работают медицинские работники не системы здравоохранения, а пенитенциарной системы, и что есть постановление Министерства здравоохранения, которое регламентирует наше взаимодействие и устанавливает правила оказания помощи задержанным. Но разве правила оказания помощи должны меняться в зависимости от географии? Разве время оказания помощи при травме должно зависеть от того, где находится человек?" – задаются вопросами врачи.
Требования медиков
Медики выдвигают определенные требования к Минздраву. Они довольно простые: организовать беспрепятственный доступ специализированных бригад врачей в места содержания задержанных, обеспечить медперсоналу, который будет проводить осмотр всех задержанных, право самостоятельно и единолично принимать решение о госпитализации, а также также предоставить информацию о пострадавших, получивших амбулаторную и стационарную помощь, специализированным медбригадам.
© Sputnik / Елена Васильева
Кроме того, для предотвращения распространения слухов и дезинформации медики предлагают Минздраву организовать централизованный сбор информации о потерпевших в ходе мирных акций.
"Министерство здравоохранения должно ежедневно информировать общественность о количестве и состоянии здоровья пострадавших, которые находятся в стационарах, ежедневно предоставлять информацию о количестве обратившихся за амбулаторной помощью по поводу травм, полученных в ходе мирных протестов, беспрепятственно предоставлять информацию всем журналистам (в том числе и негосударственных и неаккредитованных изданий), а также обязать руководителей ЛПУ не препятствовать свободному общению врачей с прессой", – говорится в открытом письме.
Врачи признают, что не имеют права на забастовку, поэтому призывают Минздрав "доказать что врачи не бессильны. "И мы вместе можем остановить насилие, результаты которого видим именно мы", - заключили они.
С чего все началось
В Минске 17 августа прошла акция протеста с участием медицинских работников и горожан. Участники
Караник
За последнюю неделю в Миске прошел ряд акций протеста с участием медиков. 12 августа Караник приехал на одну из них. Около 200 человек выстроились в цепь солидарности, выступая против насилия после жестких задержаний демонстрантов. К участникам подходил Владимир Караник, предлагая провести разговор, но медики отказались. Позже глава ведомства высказал свое мнение в официальном Telegram-канале Минздрава – "акция была срежиссирована".
Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа
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Накануне министр здравоохранения опубликовал открытое письмо, в котором прокомментировал массовые акции протеста и рассказал об их последствиях.
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