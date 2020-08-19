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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД Испании за продолжение диалога между Беларусью и ЕС По инициативе испанской стороны сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел...

По инициативе испанской стороны сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Европейского союза и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей. Собеседники сошлись во мнении относительно важности эволюционного, поступательного развития страны без вмешательства внешних сил. Стороны выразили заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога Беларуси с Евросоюзом.