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МИД Испании за продолжение диалога между Беларусью и ЕС

19.08.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По инициативе испанской стороны сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел Европейского союза и сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей. Собеседники сошлись во мнении относительно важности эволюционного, поступательного развития страны без вмешательства внешних сил. Стороны выразили заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога Беларуси с Евросоюзом.
 
 
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По инициативе испанской стороны сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел...
 
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