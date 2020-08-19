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Редкий олененок-альбинос родился в зоосаде Могилева. Его «папа» - тоже белого окраса

19.08.2020 13:42 — Новости Общества |  
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В зоосаде Могилева теперь две лани-альбиноса — две недели назад тут родился олененок, который белым окрасом пошел в «папу». Обычно лани рыжие, с пятнами, и появление на свет белого детеныша — это один случай на 20 тысяч, пишет Mogilevnews.by.

Фото: Mogilevnews.by

Самец лани белого окраса появился в могилевском зоосаде около трех лет назад. Ему дали кличку Пломбир. И все это время потомство у Пломбира было обычного для ланей окраса. Но работники зоосада, говорят, очень ждали олененка-альбиноса — все же это большая редкость.

Животные-альбиносы в природе быстро погибают: их не принимают сородичи, они становятся жертвами хищников из-за своего выделяющегося на фоне остальных окраса. В неволе же животные-альбиносы как правило живут так же, как их сородичи.

Олененок-альбинос чувствует себя хорошо, у него прекрасный аппетит. В ближайшие 9 месяцев основным питанием для него будет молоко матери.

 
Теги: Могилев
 
 
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Обычно лани рыжие, с пятнами, и появление на свет белого детеныша - один случай на 20 тысяч.
 
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