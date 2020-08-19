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В Витебске пройдет акция в поддержку Лукашенко. Зовут в амфитеатр
19.08.2020 15:44 — Новости Общества |
В Витебске 20 августа пройдет акция в поддержку Александра Лукашенко. Его сторонников зовут в Летний амфитеатр. Бегущая строка с таким объявлением
«20 августа в 18.00 в Летнем амфитеатре состоится общественно-культурная акция „Беларусь — это мы!“. Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие», — говорится в анонсе.
Напомним, начиная с воскресенья наряду с мирными протестами в стране проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко. 16 августа такое мероприятие прошло в Минске, 17 августа — в
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Напомним, начиная с воскресенья наряду с мирными протестами в стране проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко.
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