В Витебске пройдет акция в поддержку Лукашенко. Зовут в амфитеатр

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В Витебске 20 августа пройдет акция в поддержку Александра Лукашенко. Его сторонников зовут в Летний амфитеатр. Бегущая строка с таким объявлением появилась на сайте горисполкома.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

«20 августа в 18.00 в Летнем амфитеатре состоится общественно-культурная акция „Беларусь — это мы!“. Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие», — говорится в анонсе.

Напомним, начиная с воскресенья наряду с мирными протестами в стране проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко. 16 августа такое мероприятие прошло в Минске, 17 августа — в Могилеве , Гомеле сторонники Лукашенко клеймили «интернетных белорусов» и читали стихи про «щенков и наивняк»">Гомеле и ряде других городов.