ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске пройдет акция в поддержку Лукашенко. Зовут в амфитеатр

19.08.2020 15:44 — Новости Общества |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

В Витебске 20 августа пройдет акция в поддержку Александра Лукашенко. Его сторонников зовут в Летний амфитеатр. Бегущая строка с таким объявлением появилась на сайте горисполкома.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

«20 августа в 18.00 в Летнем амфитеатре состоится общественно-культурная акция „Беларусь — это мы!“. Приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие», — говорится в анонсе.

Напомним, начиная с воскресенья наряду с мирными протестами в стране проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко. 16 августа такое мероприятие прошло в Минске, 17 августа — в Могилеве, Гомеле сторонники Лукашенко клеймили «интернетных белорусов» и читали стихи про «щенков и наивняк»">Гомеле и ряде других городов.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, начиная с воскресенья наряду с мирными протестами в стране проходят митинги в поддержку Александра Лукашенко.
 
Новости дня
Новости общества
 
Редкий олененок-альбинос родился в зоосаде Могилева. Его «папа» - тоже белого окраса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.08.2020
19.08.2020

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика