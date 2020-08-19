«Моих коллег сломали и сделали преступниками». Директор школы в Полоцке увольняется в знак протеста

Источник материала: Tut.by

Директор школы № 5 Полоцка Наталья Вольвачева после выборов подала заявление на увольнение. В своем видеообращении она объясняет, что это ее личный протест против того, что педагогов «сломали, сделали преступниками, заложниками системы».



Наталья Вольвачева. Фото: страница Натальи Вольвачевой во «ВКонтакте»

— 9 августа 2000 года — переломный момент в жизни многих, в сознании людей, которые впервые за многие годы решили прийти на выборы и сделать свой выбор, в желании тех, кто хотел сделать все по-честному и по справедливости. Но, к сожалению, власть и система не дали нам такой возможности. Я знаю, что многих моих коллег, директоров школ, педагогов, людей, которые пользуются уважением и доверием окружающих, сломали. Сломали угрозами увольнений, преследования, психологическим нажимом. Сделали преступниками, — считает Наталья Вольвачева.

В знак протеста 10 августа директор школы подала заявление на увольнение:

— Я знаю, как тяжело моим коллегам от осознания всего произошедшего. Понимаю, что бремя вины лежит на тех, кто сделал педагогов заложниками системы. Системы лжи, подлости, преступлений. Но верю, что мы сможем найти силы понять и принять наши ошибки, покаяться и завоевать уважение людей.

В СШ № 5 Полоцка TUT.BY подтвердили, что директор действительно подала заявление на увольнение:

— Заявление находится в районном управлении по образованию. Наталья Валерьевна находится в отпуске до 28 августа, затем будет решаться вопрос с увольнением. У нас в школе было собрание, на котором директор попрощалась с работниками. Мы очень уважаем Наталью Валерьевну за ее протест — это поступок. Но вместе с тем жалеем, что она от нас уходит. Для школы это великая трагедия: директор много чего сделала и много чего еще было в планах.

Школой № 5 Наталья Вольвачева руководила 8 лет. До этого была завучем в других школах. В педагогике она 30 лет, сообщили TUT.BY ее коллеги.

По информации TUT.BY, Наталья Валерьевна в этом году работала на избирательном участке по выборам президента в своей школе.

Напомним, на прошлой неделе директор СШ № 10 Полоцка Сергей Стречко записал видеообращение к педагогам страны и председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой. Он требует пересчитать голоса и провести новые выборы.



Плакат на заборе СШ № 10 в Полоцке: так жители города благодарят директора Серея Стречко. Фото: соцсети

— Я не был в этом году председателем избирательной комиссии, но я точно знаю, как по указанию из исполкома подписываются все цифры, необходимые в протоколах. Поэтому я прошу вас, уважаемые педагоги, написать коллективное обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности лиц, которые отдавали преступные приказы, и написать обращение с требованием произвести пересчет голосов. Я уверен, что ни один протокол не совпадет с тем количеством бюллетеней проголосовавших, которые лежат в запечатанных пакетах, — заявил Сергей Стречко.