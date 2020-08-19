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Волонтеры, которые помогали возле ЦИП на Окрестина, начали убирать лагерь
19.08.2020 17:55 — Новости Общества |
Волонтеры, которые на Окрестина организовали
Причина, говорят волонтеры, в том, что почти все задержанные отпущены, и поэтому у ЦИП почти не осталось дежурящих родственников. Тем не менее у изолятора остаются медпомощь, адвокаты, полевая кухня, психологи — но минимум представителей.
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Волонтеры, которые на Окрестина организовали «городок» помощи для задержанных во время акций протеста, начали собирать лагерь.
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