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Волонтеры, которые помогали возле ЦИП на Окрестина, начали убирать лагерь

19.08.2020 17:55 — Новости Общества |  
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Волонтеры, которые на Окрестина организовали «городок» помощи для задержанных во время акций протеста, начали убирать лагерь. Его, уточнили собеседники, не убирают полностью, а лишь сокращают — уменьшают численность волонтеров, мебель, оборудование.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Причина, говорят волонтеры, в том, что почти все задержанные отпущены, и поэтому у ЦИП почти не осталось дежурящих родственников. Тем не менее у изолятора остаются медпомощь, адвокаты, полевая кухня, психологи — но минимум представителей.

Как рассказывали ранее волонтеры, «городок» помощи начал формироваться в конце прошлой недели. Здесь работали несколько секторов: полевая кухня, психологи, медики, адвокаты. Водители предлагали бесплатно отвезти домой. Кроме того, люди здесь могли поговорить со священниками разных конфессий. Поддержку тут получали задержанные, которые выходят на свободу, их родные и те, кто, отсидев в камере несколько суток, снова возвращается к стенам центра.

 
 
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Волонтеры, которые на Окрестина организовали «городок» помощи для задержанных во время акций протеста, начали собирать лагерь.
 
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