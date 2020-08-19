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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сергей Михеев: Реализуется полноценный майданный вариант Экспертное сообщество активно обсуждает ситуацию в Беларуси. По словам известного российского политолога Сергея Михеева, то, что сейчас происходит в нашей стране,...

Экспертное сообщество активно обсуждает ситуацию в Беларуси. По словам известного российского политолога Сергея Михеева, то, что сейчас происходит в нашей стране, не что иное, как попытка провести цветную революцию. А методы, как под копирку, напоминают майданный вариант.