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Сергей Михеев: Реализуется полноценный майданный вариант

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экспертное сообщество активно обсуждает ситуацию в Беларуси. По словам известного российского политолога Сергея Михеева, то, что сейчас происходит в нашей стране, не что иное, как попытка провести  цветную революцию. А методы, как под копирку, напоминают  майданный вариант. 

Сергей Михеев, политолог (Россия): "На мой взгляд, реализуется полноценный майданный вариант. Понятно, что недовольные своим положением есть всегда и везде. Нет такой страны и такого времени. К сожалению,  по технологиям, которые я наблюдаю в Беларуси, могу сказать, что это совершенно классический сценарий революции. Здесь двух мнений быть не может. Попытки убеждения в том, что власть не имеет права применять насилие. Попытки разговоров о необходимости, независимо ни от каких фактов, пересмотреть результаты выборов. Способы мобилизации активистов. Помощь за рубежом, СМИ. Все это типовые штампованные вещи. Единственное, что, может, отличается в Беларуси от остальных сценариев  - это попытка мобилизовать трудящиеся массы, рабочих. Но эта особенность имеется потому, что в Беларуси сохранились заводы и фабрики. А в других странах этого давно нет. Благодаря усилиям разного рода информаторов они исчезли. Я лично присутствовал в ходе таких событий на Украине, в Грузии, Молдове, во всех постсоветских странах. К сожалению, это сценарий накатан и отработан.

Посмотрите на то, что случилось в России,  на Украине, в Молдове, Латвии,  Литве, Эстонии. Это тотальная деинстрализация. Они чем-то там гордятся. Не знаю, чем там гордиться. Они вроде как находятся на дотациях Евросоюза. А экономики-то не осталось. Вообще ничего нет. Туристы там ездят по кафе. Походят там и все. Больше ничего нет. Ребята, хочется сказать, в голову себе не стреляйте. Что такое будет реформа по образцу МВФ. Это будет полное уничтожение социальной сферы, реструктуризация всех предприятий с их закрытием и выбрасыванием людей на улицу. Это будет уничтожение двух четвертей всей белорусской экономики, потому что конкуренты никому не нужны. Вот что это будет".
 
 
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Экспертное сообщество активно обсуждает ситуацию в Беларуси. По словам известного российского политолога Сергея Михеева, то, что сейчас происходит в нашей стране,...
 
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