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Обвинение предъявить не смогли. В Минске с Окрестина выпустили гомельчан Молодовых

19.08.2020 17:08 — Новости Общества |  
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Членов инициативной группы экс-претендента в президенты Виктора Бабарико Артема и Александру Молодовых, которых задержали 12 августа, выпустили из ИВС на Окрестина.


Сначала Молодовы были задержаны как подозреваемые по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

Однако обвинение по этой статье им не предъявили — и вроде бы отпустили. Но из ИВС супруги даже не вышли: их тут же задержали уже по другой статье — «Участие в массовых беспорядках».

— Пока у нас нет с ними нормальной связи. Артема выпустили ночью, Сашу — днем, — сообщили друзья.

Им не смогли предъявить обвинение по уголовной статье — и потому выпустили по истечении 72 часов после задержания.

 
 
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Членов инициативной группы экс-претендента в президенты Виктора Бабарико Артема и Александру Молодовых, которых задержали 12 августа, выпустили из ИВС на...
 
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