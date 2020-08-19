Глава католической церкви Беларуси помолился у стен ИВС на Окрестина

Источник материала: Tut.by

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич в среду, 19 августа, пришел к ИВС на Окрестина. Он помолился под стенами следственного изолятора, а также пообщался с волонтерами и бывшими узниками ИВС.



Фото: catholic.by

«Глава католической церкви Беларуси молился под стенами следственного изолятора в переулке Окрестина в Минске, что стало символом пыток мирных жителей, не согласных с фальсификацией выборов», — пишет catholic.by













Ранее, напомним, Кондрусевич просил главу МВД о личной встрече, чтобы «обсудить сложившуюся непростую ситуацию с целью предотвращения насилия в будущем». Он также призвал главу ведомства немедленно освободить задержанных.