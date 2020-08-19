ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава католической церкви Беларуси помолился у стен ИВС на Окрестина

20.08.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич в среду, 19 августа, пришел к ИВС на Окрестина. Он помолился под стенами следственного изолятора, а также пообщался с волонтерами и бывшими узниками ИВС.


Фото: catholic.by

«Глава католической церкви Беларуси молился под стенами следственного изолятора в переулке Окрестина в Минске, что стало символом пыток мирных жителей, не согласных с фальсификацией выборов», — пишет catholic.by




Ранее, напомним, Кондрусевич просил главу МВД о личной встрече, чтобы «обсудить сложившуюся непростую ситуацию с целью предотвращения насилия в будущем». Он также призвал главу ведомства немедленно освободить задержанных.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Глава католической церкви Беларуси молился под стенами следственного изолятора в переулке Окрестина в Минске, что стало символом пыток мирных жителей, не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Подготовка к забастовкам, митинг и милиция на площади. Что происходило в Гродно 19 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика