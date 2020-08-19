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Глава католической церкви Беларуси помолился у стен ИВС на Окрестина
20.08.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич в среду, 19 августа, пришел к ИВС на Окрестина. Он помолился под стенами следственного изолятора, а также пообщался с волонтерами и бывшими узниками ИВС.
«Глава католической церкви Беларуси молился под стенами следственного изолятора в переулке Окрестина в Минске, что стало символом пыток мирных жителей, не согласных с фальсификацией выборов», — пишет
Ранее, напомним, Кондрусевич
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«Глава католической церкви Беларуси молился под стенами следственного изолятора в переулке Окрестина в Минске, что стало символом пыток мирных жителей, не...
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