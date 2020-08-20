Цель одна, а средства разные. В Бобруйске очень эмоционально прошли сразу два митинга

Источник материала: Tut.by

19 августа можно назвать самым насыщенным днем в политической жизни Бобруйска за последние несколько десятилетий. Утром очередную попытку начать забастовку предприняли рабочие «Белшины», передавшие подписи под обращением в профком. А вечером с разбежкой в час состоялись два митинга — сторонников и противников Александра Лукашенко. Оказалось, что их участники выступают за одно и то же — мирную, процветающую и независимую Беларусь. Вот только пути достижения благополучия для страны бобруйчане выбрали разные: одни хотят оставить все как есть, другие мечтают о переменах.





Еще 18 августа стало известно, что на провластный митинг на площади Ленина в добровольно-принудительном порядке отправляют работников предприятий и учреждений не только города, но и района. В итоге собралось не менее 3−4 тысяч человек. Возле памятника вождю мирового пролетариата выставили аппаратуру, по периметру площади — контейнеры для раздельного сбора мусора, которые используются по праздникам, например, во время проведения фестиваля «Венок дружбы». Не обошлось без вертолета с государственным флагом, который сделал над площадью несколько кругов.

Основной контингент — люди старше 40 лет, однако встречалась и молодежь. Причем далеко не все пришли в составе колонн от предприятий и организаций. Парень лет двадцати пяти, представившийся Борисом, но отказавшийся фотографироваться, рассказал — его семья раньше жила в Узбекистане. Молодой человек помнит, как люди там стояли в очередях за товарами первой необходимости, и как он был поражен изобилием в белорусских магазинах. Поэтому лично он выступает за белорусскую стабильность.

— У каждого свое мнение. Одни утверждают, что ОМОН избивал мирных граждан, но не хотят видеть в интернете, как мирные граждане сами провоцировали и били милиционеров, — заявляет он.

Парень также добавил, что очень взвешенно подошел к вопросу, за кого голосовать на выборах, и в итоге отдал свой голос за Александра Лукашенко, так как «у него была нормальная программа». Правда, молодой человек добавляет, что в нынешней политике государства лично его не все устраивает. Например, Борису бы хотелось более интенсивного развития IT-индустрии.





Пенсионерка Вера Ильницкая признается, что на митинг пришла по зову сердца.

— Это счастье — жить в нашей стране. И я очень рада, что люди, которые здесь сегодня собрались, не дадут ей пропасть. Я поддерживаю нашего президента: от добра добра не ищут.





Тем временем люди на площади начинают скандировать «Беларусь!» и «Лукашенко — наш президент!». Среди них и Светлана Тарахович, мастер ОАО «Фандок»:

— Мы за Беларусь, это наша страна. Хотим спокойствия и процветания, чтобы у детей была работа также, как и у нас, — говорит женщина. — Нас учили: если хочешь кушать, нужно работать. К сожалению, нынешняя молодежь другая. Иной раз так обидно, что плакать хочется.

Женщина признается, что к ситуации, которая сложилась в Беларуси сегодня, относится с пониманием. Дескать, это как в семье, где у каждого есть свое мнение, и дело может доходить до споров. Но решать их нужно мирно.





Тем временем к людям вышли представители администрации во главе с председателем горисполкома Александром Студневым, руководители предприятий, депутаты Палаты представителей. За все предыдущие пять дней мирных акций протеста, когда бобруйчане с бело-красно-белыми флагами собирались возле памятника Ленину, ни один городской чиновник либо народный избранник не пожелал общаться с людьми.

В этот раз все было по-другому. Сперва выступали ветераны труда, которые, по их словам, отдали построению социализма свои лучшие годы, затем микрофон взяла девушка с государственным флагом на плечах. Она представилась Ириной и рассказала, что работает на «Белшине» и поддерживает Александра Лукашенко. Свою речь девушка зачитывала по бумажке, а в конце сорвала аплодисменты участников митинга, заявив:

— Мы за независимую Беларусь, мы за нашего Батьку! Мы единственная страна, где остались заводы и колхозы, пенсии и пособия.





Очень эмоциональной получилась речь основательницы городской школы-колледжа искусств Клавдии Лукашевич, которая высказалась о насущном:

— Больно смотреть, как стали «ганьбить» людей образования и культуры. За что нам это? Теперь недовольные родители боятся доверять нам детей. Куда они их поведут? В какие школы, колледжи, институты?

Среди присутствующих на митинге был замечен экс-председатель Белтелерадиокомпании, а ныне председатель общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько. Выступать перед бобруйчанами он не стал, зато слово взял председатель Белорусского союза журналистов, политобозреватель БТ Андрей Кривошеев.





— У меня под окнами строят квартал для многодетных семей. В последнее время я смотрю в окно: остановили работы или нет? Ведь если остановят, то многодетные семьи останутся без квартир.

Чтобы этого не произошло, по мнению журналиста, важно поддержать Александра Лукашенко. Кривошеев также обратился к бобруйчанам с просьбой оказать поддержку Белорусскому телевидению.





Митинг проходил в лучших традициях проведения массовых мероприятий в Бобруйске — градус эмоционального накала постепенно возрастал. Особенно он поднялся после того, как одна женщина прочла стихотворение, посвященное Лукашенко. Затем микрофон перешел к председателю Бобруйского райисполкома Александру Суходольскому и председателю Бобруйского горисполкома Александру Студневу. Первый отметил, что стране не нужны революции, так как «мир — самое большое богатство». Второй заявил, что «нас — большинство, Беларусь — это мы».





Вероятно, после митинга был запланирован праздничный концерт, но бобруйчане смогли услышать лишь Алену Ланскую. Причем одну из двух песен она спела, а капелла. А потом начался дождь, и всем тем бобруйчанам, кто хотел еще выступить, было предложено записать свои обращения на видео. Митинг в поддержку Александра Лукашенко продлился ровно час.

Пока на главной площади Бобруйска митинговали те, кто за стабильность, мимо по улице Советской проследовала колонна сторонников регулярной смены власти. Они решили не пересекаться со своими идейными оппонентами и собраться 19 августа на другом конце города — у входа в Молодежный парк на улице 50 лет ВЛКСМ. Выступления на этом митинге были не менее эмоциональными. Бобруйчанка Елена Медведева рассказала, что пришла отстаивать свой голос избирателя.





— Эти выборы были нечестными. Все прошлые, впрочем, тоже. Но такой наглости, когда «нарисовали» Лукашенко 80%, лично я не припомню.

Недоволен результатами выборов и бобруйчанин Илья Арешко, инвалид по зрению. Но еще больше его возмущает то, что произошло в Беларуси за те несколько дней после голосования, когда тысячи людей оказались избиты и лишены свободы.

— Меня возмутило, что вытворяли с безоружными людьми, поэтому я здесь.

Парень также добавил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, занимает активную гражданскую позицию. Недавно он отправил в белорусский парламент предложение о социальной защите женщин, которым из трудового стажа исключили декретный отпуск.

Мужчина, взявший в руки мегафон, признался, что на этих выборах голосовал за Александра Лукашенко. Однако когда лично получил дубинкой по спине на следующий день, изменил свои политические взгляды.

— Мне стыдно за то, что я его поддерживал.





Митинг под бело-красно-белыми флагами длился около двух часов и был достаточно конструктивным. Выступающие сообщили, что они собрали более 1500 подписей под обращением к председателю Бобруйского горисполкома и передали их адресату. Требования стандартные — отставка Лукашенко и Ермошиной, привлечение к ответственности правоохранителей, избивавших горожан, освобождение всех политзаключенных. Ответ от мэра ждут в течение 2 дней и 21 августа приглашают его на площадь Ленина для диалога. Впрочем, Александра Студнева горожане зовут на встречу уже почти неделю, но пока — безрезультатно.