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Митинг в поддержку стабильности и спокойствия проходит в Минске
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЛюди хотят спокойной и созидательной жизни в мирной стране. За это голосовало большинство белорусов. И сегодня они мирно заявляют о своей позиции и подтверждают свой честный выбор. Митинги в поддержку стабильности и спокойствия в Беларуси проходят в эти дни по всей стране. Передаю слово нашему корреспонденту Марии Петрашко, которая также принимает участие в акции народной поддержки в Минске.
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Люди хотят спокойной и созидательной жизни в мирной стране. За это голосовало большинство белорусов. И сегодня они мирно заявляют о своей позиции и подтверждают...
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