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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О ситуации на заводе "Атлант" Пока одни призывают выйти на улицу и пытаются остановить производства в стране, другие просто работают с точным пониманием, для чего они это делают и для кого. Не...

Пока одни призывают выйти на улицу и пытаются остановить производства в стране, другие просто работают с точным пониманием, для чего они это делают и для кого. Не призывая никого идти за собой.Наш корреспондент выехала на "Атлант", чтобы увидеть, как сегодня развиваются события на предприятии и каковы настроения людей. Было и странное... Об этом - в репортаже. Галина на предприятии работает 16 лет. И сегодня скептически относится к забастовке. Еще меньше доверия вызывают обещания, что заграница нам поможет, а какие-то фонды смогут обеспечить ее семью, семьи коллег и знакомых.У проходной мы встретили человека с плакатом. Наверное, воспринять его можно только с иронией. На вопрос, почему, на ваш взгляд, атлантовцы не выходят вас поддержать, он ответил, что ими руководит страх. Страх или здравый смысл - каждый для себя решит сам.