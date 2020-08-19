ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О ситуации на заводе "Атлант"

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пока одни призывают выйти на улицу и пытаются остановить производства в стране, другие просто работают с точным пониманием, для чего они это делают и для кого. Не призывая никого идти за собой. 

Наш корреспондент выехала на "Атлант", чтобы увидеть, как сегодня развиваются события на предприятии и каковы настроения людей. Было и странное... Об этом - в репортаже. Галина на предприятии работает 16 лет. И сегодня скептически относится к забастовке. Еще меньше доверия вызывают обещания, что заграница нам поможет, а какие-то фонды смогут обеспечить ее семью, семьи коллег и знакомых.

У проходной мы встретили человека с плакатом. Наверное, воспринять его можно только с иронией. На вопрос, почему, на ваш взгляд, атлантовцы не выходят вас поддержать, он ответил, что ими руководит страх. Страх или здравый смысл - каждый для себя решит сам. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока одни призывают выйти на улицу и пытаются остановить производства в стране, другие просто работают с точным пониманием, для чего они это делают и для кого. Не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Молодежь, работники предприятий и представители общественных организаций стали участниками митинга "За Беларусь" в Бобруйске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика