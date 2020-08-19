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Сергей Лавров: Беларусь столкнулась с активным вмешательством извне

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министр иностранных дел России  в интервью телеканалу  "Россия" отметил, что  Беларусь столкнулась  с активным вмешательством извне. 

"Нас тревожит попытка  использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулись Беларусь, белорусский народ и руководство,  для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы  извне".

"Не просто вмешиваться, - отметил Сергей Лавров,  - а с целью  навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными... Это все про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры  хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира". Сергей Лавров отметил, что существуют международно-правовые рамки  и выходить за них  в подобной ситуации  недопустимо.
 
 
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Министр иностранных дел России  в интервью телеканалу  "Россия" отметил, что  Беларусь столкнулась  с активным вмешательством извне.  "Нас тревожит попытка ...
 
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