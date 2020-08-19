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Сергей Лавров: Беларусь столкнулась с активным вмешательством извне
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистр иностранных дел России в интервью телеканалу "Россия" отметил, что Беларусь столкнулась с активным вмешательством извне.
"Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулись Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне".
"Не просто вмешиваться, - отметил Сергей Лавров, - а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными... Это все про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира". Сергей Лавров отметил, что существуют международно-правовые рамки и выходить за них в подобной ситуации недопустимо.
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Министр иностранных дел России в интервью телеканалу "Россия" отметил, что Беларусь столкнулась с активным вмешательством извне. "Нас тревожит попытка ...
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