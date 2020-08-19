Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Со среды в центральном регионе и столице дождливо и тепло С дождями, но при этом тепло. Как и прогнозировали синоптики, со среды в центральном регионе и столице осадков стало больше. Во многих районах прогремят грозы....

С дождями, но при этом тепло. Как и прогнозировали синоптики, со среды в центральном регионе и столице осадков стало больше. Во многих районах прогремят грозы. Температура воздуха сегодня днем до плюс 21. Ночью 14-16. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Осадки сохранятся до выходных. А в субботу и воскресенье ожидается солнечная погода и до плюс 23 градусов.