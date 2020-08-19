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Со среды в центральном регионе и столице дождливо и тепло
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС дождями, но при этом тепло. Как и прогнозировали синоптики, со среды в центральном регионе и столице осадков стало больше. Во многих районах прогремят грозы. Температура воздуха сегодня днем до плюс 21. Ночью 14-16. В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. Осадки сохранятся до выходных. А в субботу и воскресенье ожидается солнечная погода и до плюс 23 градусов.
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С дождями, но при этом тепло. Как и прогнозировали синоптики, со среды в центральном регионе и столице осадков стало больше. Во многих районах прогремят грозы....
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