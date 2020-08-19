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В Минске проходит ремонт теплосетей
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТеплосети Минска восстанавливают к зиме. В столице отремонтировано большинство участков. Всего планируют протестировать и восстановить почти 100. Трубы-старожилы меняют на новые, современные. Срок работы у них более 25 лет. К подземному ремонту присоединился Илья Цветков.
Подготовка к зимнему сезону в Минске идет полным ходом. Сейчас в столице восстанавливают трубопровод. Задача - найти проблемные участки, определиться с неисправностями и заменить оборудование.
Этим летом в столице отремонтируют 96 участков теплотрасс. Сейчас работы завершены на 28. Подземные коммуникации проходят ряд испытаний под повышенными нагрузками, чтобы проще было найти слабые места конструкции.
Андрей Бурмистренок, заместитель начальника цеха филиала "Минскэнергоспецремонт": "Теплотрасса вышла из строя, порядка 100 метров. Был нами вырезан участок, устанавливаются сейчас новые трубы, идет процесс сварки с последующими изоляционными работами. Далее подключаем ее к основной сетке и запускаем воду".
По словам специалистов, третья часть всех городских подземных коммуникаций уже заменена на трубы нового формата - предварительно изолированные. Такие теплотрассы меньше склонны к воздействию внешних факторов, таких как, например, сырость почвы. Как итог увеличенный срок службы - более 25 лет.
Аляксандр Анцелиевич, заместитель главного инженера филиала "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго": "Основная причина разрушения коммуникаций - это внешняя и внутренняя коррозия стальной трубы. Трубы ПИ изолированы по высоким стандартам. Это позволяет не проникать воде внутрь, соответственно замедляются процессы окисления".
Чтобы заменить все коммуникации Минска на более износостойкие, понадобится более 10 лет. Срок ремонта пока остается 14 суток, однако иногда специалистам удается завершить работы на день-два раньше.
Основная цель такого восстановления - это профилактика аварий на теплотрассах. В этом году ремонтные работы начались 1 июня. Завершить весь комплекс планируют до 16 сентября.
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Теплосети Минска восстанавливают к зиме. В столице отремонтировано большинство участков. Всего планируют протестировать и восстановить почти 100. Трубы-старожилы...
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