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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Верующие отмечают Преображение Господне На православном календаре один из 12 больших праздников - сегодня верующие отмечают Преображение Господне. По Евангелию, в этот день Иисус Христос со своими...

На православном календаре один из 12 больших праздников - сегодня верующие отмечают Преображение Господне. По Евангелию, в этот день Иисус Христос со своими учениками взошел на гору Фавор и во время молитвы появился не просто в облике человека, а во всем сиянии божьей славы.В народе этот праздник известен как Яблочный Спас. В церквях освящают новый урожай яблок, а также груш, слив и винограда. Наши предки на Спас откладывали работы на огороде, в саду и дома. Праздник выпадает на Успенский пост, но сегодня позволяется его послабление и употребление рыбы и растительного масла. Яблочный Спас - второй из трех спасов. Следующий - хлебный или ореховый - православные отметят 29 августа.