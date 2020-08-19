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Верующие отмечают Преображение Господне
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа православном календаре один из 12 больших праздников - сегодня верующие отмечают Преображение Господне. По Евангелию, в этот день Иисус Христос со своими учениками взошел на гору Фавор и во время молитвы появился не просто в облике человека, а во всем сиянии божьей славы.
Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма Святителя Кирилла Туровского: "Это праздник нашей надежды, праздник нашей перспективы. Мы понимаем, что вот к какой высоте человек призван, вот к какой чистоте человек призван. И для всех для нас это радостно".
В народе этот праздник известен как Яблочный Спас. В церквях освящают новый урожай яблок, а также груш, слив и винограда. Наши предки на Спас откладывали работы на огороде, в саду и дома. Праздник выпадает на Успенский пост, но сегодня позволяется его послабление и употребление рыбы и растительного масла. Яблочный Спас - второй из трех спасов. Следующий - хлебный или ореховый - православные отметят 29 августа.
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На православном календаре один из 12 больших праздников - сегодня верующие отмечают Преображение Господне. По Евангелию, в этот день Иисус Христос со своими...
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