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Республиканская акция "В центре внимания - дети!" проходит в Минской области

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

СМС-рассылки. Основы безопасности перед началом учебного года напоминают спасатели Минской области. Для самых маленьких жителей организованы занимательные квесты и викторины. Десятки площадок безопасности работают в крупных торговых центрах в городах. Дети и их родители проходят тесты на знание основ скорой помощи, а также отвечают на вопросы, как действовать в экстремальной ситуации.

Акция пройдет по всей области в несколько этапов. Главная задача - сделать так, чтобы элементарные правила безопасности помнили и выполняли в каждой семье.

 
 
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СМС-рассылки. Основы безопасности перед началом учебного года напоминают спасатели Минской области. Для самых маленьких жителей организованы занимательные...
 
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