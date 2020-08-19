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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Республиканская акция "В центре внимания - дети!" проходит в Минской области СМС-рассылки. Основы безопасности перед началом учебного года напоминают спасатели Минской области. Для самых маленьких жителей организованы занимательные...

СМС-рассылки. Основы безопасности перед началом учебного года напоминают спасатели Минской области. Для самых маленьких жителей организованы занимательные квесты и викторины. Десятки площадок безопасности работают в крупных торговых центрах в городах. Дети и их родители проходят тесты на знание основ скорой помощи, а также отвечают на вопросы, как действовать в экстремальной ситуации.Акция пройдет по всей области в несколько этапов. Главная задача - сделать так, чтобы элементарные правила безопасности помнили и выполняли в каждой семье.