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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов Стало известно, что ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов. А отсроченный исчисляется миллиардами. Об этом заявил помощник...

Стало известно, что ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов. А отсроченный исчисляется миллиардами. Об этом заявил помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны. Большинство частных предприятий продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период. "Амкодор", например, нарастил производство за полугодие почти в полтора раза.