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Ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтало известно, что ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов. А отсроченный исчисляется миллиардами. Об этом заявил помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны. Большинство частных предприятий продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период. "Амкодор", например, нарастил производство за полугодие почти в полтора раза.
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Стало известно, что ущерб от протестов в Беларуси уже составил не менее 500 миллионов долларов. А отсроченный исчисляется миллиардами. Об этом заявил помощник...
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