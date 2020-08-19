В Мозыре блогера отпустили из ИВС - а затем снова задержали и увезли в Минск. И такая история не одна

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Активиста сообщества «Страна для жизни» Руслана Парфенова сегодня, 19 августа, задержали в Мозыре — через сутки после того, как выпустили из ИВС. Об этом TUT.BY сообщила мать блогера. Мужчина сегодня собирался в больницу к дочери, но до нее так и не доехал. Родным известно, что сейчас его везут в Минск, в СК.





В первый раз Руслана Парфенова задержали 6 августа. 8 августа по ОНТ показали сюжет: в нем якобы Руслан признается в изготовлении «ежей», которые предназначались для того, чтобы останавливать технику силовых органов.

Но родные и друзья Руслана его в этом сюжете не узнали.

«Руслан — здоровый, высокий, а тут какой-то худощавый юноша, на 10 лет моложе», — рассказывал тогда «Радыё Свабода» друг Руслана Андрей.

Сегодня мать Руслана сообщила TUT.BY, что в утром понедельник, 17 августа, сына выпустили из ИВС. Во вторник он сходил на работу. А сегодня утром его снова задержали — теперь, по ее словам, подозревают в организации массовых беспорядков.

Вчера также стало известно , что задержанных 12 августа членов инициативной группы экс-претендента в президенты Виктора Бабарико Артема и Александру Молодовых, перевезли в Минск в ЦИП на Окрестина.

В первые трое суток было известно, что Молодовы задержаны как подозреваемые по статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

Однако обвинение по этой статье им не предъявили — и вроде бы отпустили. Но из ИВС супруги даже не вышли: их тут же задержали уже по другой статье — «Участие в массовых беспорядках».