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Прогноз погоды на 20 августа
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт. 20 августа (четверг) местами по республике ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах сильные дожди, в дневные часы местами по Гомельской области аксимальная температура воздуха достигнет +30°С.
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Погоду в Беларуси будет определять малоподвижный атмосферный фронт. 20 августа (четверг) местами по республике ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах...
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