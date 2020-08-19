|
Ветеран-интернационалист о сложившейся ситуации в нашей стране
20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМнение о сложившейся ситуации в нашей стране высказывают и белорусы. Ветеран-интернационалист Иосиф Кругликов возглавляет Белорусское общественное объединение ветеранов боевых действий на территории 14 стран. Офицер имеет опыт работы в горячих точках, в том числе во время революции. И прекрасно понимает, чем это заканчивается.
Экспертное сообщество о ситуации в БеларусиИосиф Кругликов, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других стран: "Минск - город-герой, это кощунство, когда далеко не нужно ходить молодому поколению, в компьютер зайти посмотреть, что под этим флагом фашисты делали здесь виселицы и т.д., т.е. вносили в наше общество порабощение и уничтожали наших людей. А мы сегодня радуемся, кричим и не понимаем этого значения. Останавливаются предприятия, останавливаются фабрики. А это всегда приведет к экономическому коллапсу, который будет тяжелым последствием для каждой семьи. Семья - это нужно одеть в школу, это нужно пойти в магазин купить продукты. И если мы не задумаемся, ладно, мы сейчас научим власть, что мы остановимся, не будем работать, власть поймет, почувствует. Да не на власть мы работаем, а мы работаем на страну, на созидание, на ее процветание. Дорогие мои белорусы, подумаем вместе. Только мы вместе можем без всяких внешних сил починить наш паровоз, поезд".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мнение о сложившейся ситуации в нашей стране высказывают и белорусы. Ветеран-интернационалист Иосиф Кругликов возглавляет Белорусское общественное...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)