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Ветеран-интернационалист о сложившейся ситуации в нашей стране

20.08.2020 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мнение о сложившейся ситуации в нашей стране высказывают и белорусы. Ветеран-интернационалист  Иосиф Кругликов  возглавляет Белорусское общественное объединение ветеранов боевых действий на территории 14 стран. Офицер имеет опыт работы  в горячих точках, в том числе  во время революции. И прекрасно понимает,  чем это заканчивается.
 

Экспертное сообщество о ситуации в Беларуси

Иосиф Кругликов, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других стран: "Минск - город-герой,  это кощунство, когда далеко не нужно ходить молодому поколению, в компьютер зайти посмотреть, что под этим флагом фашисты делали здесь виселицы и т.д., т.е. вносили в наше общество порабощение и уничтожали наших людей. А мы сегодня радуемся, кричим и не понимаем  этого значения. Останавливаются предприятия, останавливаются фабрики. А это всегда приведет к экономическому коллапсу, который будет тяжелым последствием для каждой семьи. Семья - это нужно одеть в школу, это нужно пойти в магазин купить продукты. И если мы не задумаемся, ладно, мы сейчас научим власть, что мы остановимся, не будем работать, власть поймет, почувствует. Да не на власть мы работаем, а мы работаем на страну, на созидание, на ее процветание. Дорогие мои белорусы, подумаем вместе. Только мы вместе можем без всяких внешних сил починить наш паровоз, поезд".
 
Теги: Минск
 
 
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Мнение о сложившейся ситуации в нашей стране высказывают и белорусы. Ветеран-интернационалист  Иосиф Кругликов  возглавляет Белорусское общественное...
 
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