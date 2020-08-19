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Экспертное сообщество о ситуации в Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ветеран-интернационалист о сложившейся ситуации в нашей стране Мнение о сложившейся ситуации в нашей стране высказывают и белорусы. Ветеран-интернационалист Иосиф Кругликов возглавляет Белорусское общественное...

Мнение о сложившейся ситуации в нашей стране высказывают и белорусы. Ветеран-интернационалист Иосиф Кругликов возглавляет Белорусское общественное объединение ветеранов боевых действий на территории 14 стран. Офицер имеет опыт работы в горячих точках, в том числе во время революции. И прекрасно понимает, чем это заканчивается.