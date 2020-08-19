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Белорусские медики требуют пустить врачей к задержанным после акций

20.08.2020 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Доступ медиков к пострадавшим участникам акций и сбор и информирование о них через Минздрав — белорусские медицинские работники обратились к министру Владимиру Каранику с открытым письмом.

«Нам, как и большинству здравомыслящих коллег, с болью и разочарованием приходится смотреть на то, что сейчас происходит в системе здравоохранения и в медицинской среде», - заявили авторы письма.

По их данным, в больницы поступают пациенты с пулевыми ранениями, минно-взрывными травмами, травматическими ампутациями конечностей, а также со ссадинами, ранами, кровоподтеками, обстоятельства получения травмы описываются совершенно одинаково – «избили ОМОНовцы».

«На данный момент существует количество бесспорных свидетельств того, что задержания демонстрантов происходили с чрезмерным применением силы. В районных управлениях внутренних дел, центрах изоляции правонарушителей, изоляторах временного содержания задержанных содержали в переполненных камерах, к ним применяли грубое физическое и моральное воздействие, нанося тяжелые телесные повреждения, которые могут привести к инвалидности, а в наиболее тяжелых случаях и к смерти», - считают белорусские медики.

По их данным, медпомощь задержанным оказана не была либо имело место препятствие ее оказанию.

«Поскольку, де-факто, Вы исполняете обязанности министра здравоохранения Республики Беларусь, мы обращались к Вам с главным требованием: обеспечить допуск врачей-травматологов, реаниматологов, хирургов в места, где содержатся заключенные после событий 9-11 августа во имя спасения их здоровья и жизней», - заявили авторы обращения.

Кроме того, авторы обращения требуют:

2. Обеспечить медицинскому персоналу, который будет проводить осмотр всех задержанных, право самостоятельно и единолично принимать решение о госпитализации.

3. Предоставить информацию о пострадавших, получивших амбулаторную и стационарную помощь специализированным медицинским бригадам.

4. Организовать централизованный сбор информации о потерпевших в ходе мирных акций и ежедневно информировать общественность о количестве и состоянии здоровья пострадавших, беспрепятственно предоставлять информацию всем журналистам, а также не препятствовать свободному общению врачей с прессой.

«Мы не имеем этического права на забастовку как основной инструмент давления, поэтому призываем свое Министерство доказать что врачи не бессильны – и мы вместе можем остановить насилие, результаты которого видим именно мы», - заключили медики.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Задержанные участники акций протестов рассказали о жестоком обращении со стороны сотрудников ОМОНа и ИВС, некоторые были госпитализированы с различными травмами. 

 
 
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Доступ медиков к пострадавшим участникам акций и сбор и информирование о них через Минздрав — белорусские медицинские работники обратились к министру Владимиру...
 
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