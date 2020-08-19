﻿ Возле здания МВД в Минске оцепление, общественный транспорт не останавливается на Городском Валу. 21.by
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Возле здания МВД в Минске оцепление, общественный транспорт не останавливается на Городском Валу

19.08.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возле здания МВД в центре Минска появилось оцепление. Общественный транспорт временно не высаживает пассажиров на остановке «Городской Вал».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Возле здания МВД появилось оцепление, пишет журналист TUT.BY. На тротуарах на повороте с проспекта Независимости в сторону Городского Вала выставили ограждения, там дежурят сотрудники милиции и ОМОНа.

Перекрыты тротуары, пройти невозможно, но по проезжей части продолжают ездить машины.

К оцеплению пришли несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами.

С 17.10 временно отменили посадку и высадку пассажиров на остановке «Городской Вал», сообщает «Минсктранс».

 
Теги: Минск
 
 
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Возле здания МВД в центре Минска появилось оцепление. Общественный транспорт временно не высаживает пассажиров на остановке «Городской Вал».
 
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