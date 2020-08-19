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Возле здания МВД в Минске оцепление, общественный транспорт не останавливается на Городском Валу
19.08.2020 19:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Возле здания МВД в центре Минска появилось оцепление. Общественный транспорт временно не высаживает пассажиров на остановке «Городской Вал».
Возле здания МВД появилось оцепление, пишет журналист TUT.BY. На тротуарах на повороте с проспекта Независимости в сторону Городского Вала выставили ограждения, там дежурят сотрудники милиции и ОМОНа.
Перекрыты тротуары, пройти невозможно, но по проезжей части продолжают ездить машины.
К оцеплению пришли несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами.
С 17.10 временно отменили посадку и высадку пассажиров на остановке «Городской Вал»,
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Возле здания МВД в центре Минска появилось оцепление. Общественный транспорт временно не высаживает пассажиров на остановке «Городской Вал».
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