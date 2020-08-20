Протестующие в БГУ, заблокированный театр и митинги под разными флагами. Фоторепортаж за день
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Источник материала:
Tut.by
19 августа было дождливым, но общественно-политическую жизнь страны дождь не потушил. Страсти вокруг Купаловского театра продолжились. Накануне сотрудники и актеры выдвинули ультиматум министру культуры Юрию Бондарю: или им возвращают уволенного директора Павла Латушко, или они уходят вслед за ним. В среду же коллектив не смог попасть в здание театра: двери были закрыты из-за санобработки. Никто из нового руководства не вышел поговорить с людьми.
273 подписи за два с половиной часа собрали студенты и преподаватели БГУ под петицией ректору. Они собираются бастовать с 1 сентября, если ректор не предпримет действий относительно их требований, среди которых — отставка Александра Лукашенко и новые честные выборы. На ступеньках КГБ стояли женщины с плакатом: «Выпускай!», а еще в столице прошло два митинга под бело-красно-белыми и красно-зелеными флагами.
Фотослужба TUT.BY подводит итоги дня.
Мужчина за рулем автозака. В Минске в 18:00 должна была состояться акция около МВД, но подходы к зданию на ул. Городской вал были заранее перекрыты силовиками и спецтехникой. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Сторонники Александра Лукашенко поют гимн на Партизанском проспекте, где сегодня прошел митинг в его поддержку. Подробней про митинги, которые прошли по всей стране, можно почитать . Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY здесь Женщины вышли с плакатами на ступени здания КГБ в Минске. Они призывали остановить насилие и выпустить политических заключенных. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Рабочие « Гродно Азота», собравшиеся в обед на предприятии, проголосовали за начало забастовки. Главное требование — отставка Лукашенко. Подробней почитать можно . Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY здесь Мужчина держит красно-зеленый флаг на митинге в поддержку Александра Лукашенко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Рабочие на проходной МАЗ. Сегодня здесь проходили акции солидарности с заводчанами. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Студенты устроили флешмоб в подземном переходе у главного корпуса БГУ. Из-за дождя под землей собирали подписи под петицией ректору от сотрудников университета и студентов. Когда дождь закончился, живая цепь солидарности студентов и преподавателей выстроилась вдоль площади Независимости. Подробнее — . Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY здесь Акция сторонников Александра Лукашенко около памятника «Беларусь партизанская». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Женщины на площади Независимости вечером на акции солидарности. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Акция на площади Независимости собрала несколько тысяч человек и прошла под дождем. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Машины с красно-зелеными флагами едут по проспекту Независимости. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Акция солидарности с работниками МАЗ. На нее пришло около 100 человек. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Работники Купаловского театра, которые накануне выдвинули ультиматум министру культуры, не смогли попасть на работу сегодня. Официально здание закрыто на санобработку. В течение дня у стен театра проходили акции поддержки: звучали народные песни, люди приносили цветы и флаги Подробнее — Фото: Вадим Замировский, TUT.BY здесь В финале акции на площади Независимости, на которую пришло несколько тысяч человек, люди зажгли фонарики мобильных телефонов. Подробнее о вечерних событиях в Минске и стране можно почитать Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY здесь.
Мужчина держит белую футболку с изображением альтернативного кандидата Светланы Тихановской у входа в Министерство внутренних дел. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY.
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Гродно
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Минск
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19 августа было дождливым, но общественно-политическую жизнь страны дождь не потушил. Фотослужба TUT.BY подводит итоги дня.
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