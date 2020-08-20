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Вечером работники «Брестгазоаппарата» прошли в колонне с демонстрантами по центру Бреста
20.08.2020 09:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
19 августа работники Брестгазоаппарата прошли в колонне с демонстрантами по центральным улицам города от головного предприятия до площади Ленина.
Шествие началось около 17.00 с улицы Орджоникидзе. К работникам предприятия присоединились брестчане, которые пришли к проходной поддержать рабочих.
Сотрудники предприятия рассказали, что 19 августа на «Гефесте» профсоюзный комитет проводил опрос: за забастовку высказались чуть меньше половины, хотя большинство поддерживает выдвинутые требования к властям, пишет
Колонна прошла по бульвару Космонавтов, улицам Пушкинской, Советской. В руках люди несли плакаты с требованиями к властям расследовать факты насилия над участниками акций протеста, привлечь виновных к ответственности и донести результаты расследования уголовных дел до общественности. Конечной точкой маршрута стала площадь Ленина.
Небольшой митинг прошел сегодня и на «Гефест-технике» — одном из дочерних предприятий СП ОАО «Брестгазоаппарат». Там приблизительно такие же настроения. Многие предлагали дать местной власти 2−3 дня, до конца недели, чтобы ответить на обращение протестующих. Собравшиеся скандировали «Забастовка», а также «Верым, можам, пераможам».
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19 августа на «Гефесте» профсоюзный комитет проводил опрос: за забастовку высказались чуть меньше половины.
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