ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На проходной МЗКТ милиция, а дом Латушко облили краской. Что происходит в стране в 12-й день протестов. Онлайн

20.08.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Беларуси 12-й день после выборов президента, они прошли 9 августа. Европа не признала выборы Беларуси, а МИД Литвы уже внес Лукашенко и еще 31 чиновника в список невъездных. Вчера продолжились волнения на предприятиях, речь идет о заводах «Беларуськалий», «Нафтан», «Гродно Азота» попробовали начать забастовку — и разошлись. Рассказываем, в чем дело">Гродно-Азот», МТЗ и МЗКТ. В Беларуси снова параллельно прошли митинги сторонников и противников Лукашенко


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Портал TUT.BY следит за тем, что происходит в стране. Читайте наш онлайн, чтобы быть в курсе событий.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Портал TUT.BY следит за тем, что происходит в стране. Читайте наш онлайн, чтобы быть в курсе событий.
 
Новости дня
Новости общества
 
Вечером работники «Брестгазоаппарата» прошли в колонне с демонстрантами по центру Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.08.2020
Mir24.TV Belarus
20.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика