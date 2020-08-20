На проходной МЗКТ милиция, а дом Латушко облили краской. Что происходит в стране в 12-й день протестов. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Беларуси 12-й день после выборов президента, они прошли 9 августа. Европа не признала выборы Беларуси, а МИД Литвы уже внес Лукашенко и еще 31 чиновника в список невъездных. Вчера продолжились волнения на предприятиях, речь идет о заводах « Беларуськалий », « Нафтан », «Гродно Азота» попробовали начать забастовку — и разошлись. Рассказываем, в чем дело">Гродно-Азот», МТЗ и МЗКТ . В Беларуси снова параллельно прошли митинги сторонников и противников Лукашенко



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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