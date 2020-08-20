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На проходной МЗКТ милиция, а дом Латушко облили краской. Что происходит в стране в 12-й день протестов. Онлайн
20.08.2020 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Беларуси 12-й день после выборов президента, они прошли 9 августа. Европа
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На проходной МЗКТ милиция, а дом Латушко облили краской. Что происходит в стране в 12-й день протестов. Онлайн
Портал TUT.BY следит за тем, что происходит в стране. Читайте наш онлайн, чтобы быть в курсе событий.
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