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Десятки трудовых коллективов стали участниками митинга "За Беларусь!" в Бобруйске

20.08.2020 09:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Десятки трудовых коллективов - предприятий, общественных объединений - стали участниками мирного митинга «За Беларусь!» в Бобруйске. На главной площади - у здания городского исполнительного комитета и Совета депутатов, где принимаются важные для жизни райцентра и его жителей решения, накануне собрались те, кому небезразлична судьба всей страны, те, кому нужны мир и спокойствие.

"Мы за свою Беларусь, за Батьку за нашего хотим постоять. Чтоб была жизнь спокойная, мирная и детки наши не боялись в школу ходить. Чтобы не было вражды, как сейчас настраивают друг против друга. Сегодня мы пришли поддержать действующего Президента. Мы не можем сегодня отдать страну, выстроенную, красивую. Все, что мы сейчас можем сделать, - объединиться и удержать то, что у нас есть"

Митинги в поддержку мира и спокойствия прошли накануне и в других райцентрах региона - в Круглом, Славгороде и Шклове.

 
 
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Десятки трудовых коллективов - предприятий, общественных объединений - стали участниками мирного митинга «За Беларусь!» в Бобруйске. На главной площади - у здания...
 
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