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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Десятки трудовых коллективов стали участниками митинга "За Беларусь!" в Бобруйске Десятки трудовых коллективов - предприятий, общественных объединений - стали участниками мирного митинга «За Беларусь!» в Бобруйске. На главной площади - у здания...

Десятки трудовых коллективов - предприятий, общественных объединений - стали участниками мирного митинга «За Беларусь!» в Бобруйске. На главной площади - у здания городского исполнительного комитета и Совета депутатов, где принимаются важные для жизни райцентра и его жителей решения, накануне собрались те, кому небезразлична судьба всей страны, те, кому нужны мир и спокойствие.Митинги в поддержку мира и спокойствия прошли накануне и в других райцентрах региона - в Круглом, Славгороде и Шклове.