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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По всей Беларуси накануне прошли митинги за мирную и независимую страну По всей Беларуси в больших и малых городах накануне прошли митинги в поддержку мира, безопасности, спокойствия родной Беларуси. Многие белорусы не были готовы...

По всей Беларуси в больших и малых городах накануне прошли митинги в поддержку мира, безопасности, спокойствия родной Беларуси. Многие белорусы не были готовы громко выражать свое мнение, но если речь идет о нашей стране - родной и любимой, то многие просто не в силах молчать.