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По всей Беларуси накануне прошли митинги за мирную и независимую страну

20.08.2020 09:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По всей Беларуси в больших и малых городах накануне прошли митинги в поддержку мира, безопасности, спокойствия родной Беларуси. Многие белорусы не были готовы громко выражать свое мнение, но если речь идет о нашей стране - родной и любимой, то многие просто не в силах молчать.

"Я пришел сюда сам, вот флаг моей страны. Я признаю, у нас есть ряд экономических трудностей. И прежде, чем кричать “Уходи!”, я рекомендую протестующим задуматься - от уборщицы до директора, так ли он правильно, со всей отдачей делает, как надо. Те 15 лет, что я проработал на своем заводе, считаю успешными и лично для меня свободными и независимыми".

"Я вижу агрессию. Я вижу агрессию от людей, которые называют себя мирными. Я не знаю, чем это закончится. Но я очень не хочу, чтобы Беларусь воевала. Не хочется, чтобы были противоречия. Хочется, чтобы люди поняли, что мы имеем очень много. Мы имеем мирное небо. А это очень хорошо. Мы имеем родину, но можем ее сейчас потерять".

 
 
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По всей Беларуси в больших и малых городах накануне прошли митинги в поддержку мира, безопасности, спокойствия родной Беларуси. Многие белорусы не были готовы...
 
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