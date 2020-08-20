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На парня, которого объявили пропавшим после протестов в Полоцке, завели уголовное дело за сопротивление милиции

20.08.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке на молодого человека, которого объявили пропавшим после протестов в городе, завели уголовное дело о сопротивлении сотрудникам МВД — как заявляют представители ведомства, все это время его знакомым и родственникам было известно, где он находится. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Как сообщает ведомство, на отдельных ресурсах в интернете, а также в некоторых телеграм-каналах пропавшем 25-летнем полочанине, который мог стать заложником сотрудников силовых структур. Однако на самом деле родственники и коллеги молодого человека знали о его местонахождении. Теперь против него возбуждено уголовное дело за сопротивление сотрудникам органов внутренних дел. Следствие считает, что вечером 9 августа парень участвовал в акции протеста на площади Свободы в Полоцке и распылил содержимое баллончика со слезоточивым газом в сторону находившихся там милиционеров, а также сопротивлялся задержанию, продолжая использовать баллончик. Среди вещей у молодого человека нашли газовый баллончик, перочинный нож и фонарик-электрошокер.

Теперь он обвиняется по статье 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия) и находится под стражей, а у него дома прошел обыск.

 
 
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В Полоцке на молодого человека, которого объявили пропавшим после протестов в городе, завели уголовное дело о сопротивлении сотрудникам МВД - как заявляют...
 
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