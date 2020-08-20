Геннадий Пальчик больше не ректор Академии управления при президенте. Чем он известен?

Источник материала: Tut.by

Геннадия Пальчика освободили от должности ректора Академии управления при президенте. Указ президента по этому поводу опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Обязанности ректора сейчас возложены на проректора по учебной работе Александра Лаптенка. В академии отметили, что Геннадий Владимирович должность ректора не занимает с сегодняшнего дня. До него самого TUT.BY не дозвонился.



Геннадий Пальчик справа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Геннадий Владимирович Пальчик — кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук, доцент и профессор. Чем он еще известен?

Руководил Лицеем БГУ и выступал за преемственность образования

Геннадий Пальчик родился в Новогрудке Гродненской области. Ему 58 лет. Окончил БГУ и стал физиком, преподавал в БГУ.

С 1992 по 2004 год он руководил Лицеем БГУ. Это место, где учатся одни из самых талантливых детей со всей страны. В лицее образовательный процесс выстроен демократично, занятия там проводятся парами, как в университете.



Геннадий Пальчик (слева) во время работы в Лицее БГУ. Фото: 90s.by

— Здесь не просто декларировался здоровый образ жизни. Преподаватели всегда активно участвовали во всем вместе с детьми: играли в футбол, волейбол, перетягивали канат. Нарушить дистанцию между учителем и учеником мы не страшились. Боялись только, что крупные ребята (лицеисты. — TUT.BY) могут нас потолкать, — рассказывал Пальчик в интервью TUT.BY.



Геннадий Пальчик в Лицее БГУ. Фото: 90s.by

Лицеем БГУ Минская средняя специализированная школа при БГУ стала в 1998 году, то есть при Геннадие Владимировиче.



Первый директор Лицея БГУ Александр Жук и Геннадий Пальчик во время футбольного матча между сборными учителей и учеников лицея, 2004 год. Фото из архива лицея

«Помните, как в университете говорили: «То, чему тебя научили в школе, забудь? А потом — на заводе: «То, чему тебя научили в университете, — не нужно. Забудь, учись заново, учись на практике». Так это же нужно ликвидировать, наладив преемственность образования. Лицей — это не фабрика отличников, не штамповка медалистов. Лицей — это начала университетского образования», — так цитируют Пальчика на сайте 90s.by.

После Лицея БГУ Пальчик стал директором Национального института образования.

Был депутатом и занимался изменениями Кодекса об образовании

С 2012 по 2016 год Геннадий Пальчик был депутатом, председателем парламентской комиссии по образованию, культуре и науке. В 2014 году вместе со школьниками и гимназистами обсуждал изменения в Кодексе об образовании.

— Проведен мониторинг действующего Кодекса об образовании. В результате был предложен целый спектр уточнений и замечаний. В частности, тщательной проработки требуют вопросы, связанные с дистанционным обучением. Готовя законопроект, необходимо учитывать определенные интеграционные процессы, происходящие с участием нашей страны, поэтому в отдельных вопросах мы сверяем свою позицию с ближайшими географическими соседями, — цитируют Геннадия Пальчика «Минск-Новости».



Геннадий Пальчик во время субботника. Фото: Сергей Шелег, «Минск-Новости»

Боролся с плагиатом в научных работах

С июля 2014 по май 2018 года Пальчик был председателем Высшей аттестационной комиссии. В марте 2015 года в интервью журналу «Беларуская думка» он отметил, что если соискатель на ученую степень замечен в плагиате, то диссертация снимается с рассмотрения ВАК и в следующий раз только через пять лет соискатель может защитить новую диссертацию. По мнению Пальчика, совет по защите диссертаций должен служить профессиональным «фильтром» оценки качества диссертации.

— Глубоко убежден, что решение этой проблемы лежит не столько в применении того или иного средства, скажем, имеющегося в распоряжении ВАК программно-инструментального комплекса «Плагиатконтроль», сколько определяется наличием и функционированием эффективной системы подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации. Следует учитывать, что как раз в базовых звеньях, осуществляющих экспертизу научных работ, — на кафедрах и в лабораториях, в ученых советах учреждений высшего образования и научных организациях закладывается фундамент поступательного развития науки вообще, подготовки ее кадров в частности, — говорил Пальчик.

Больше двух лет руководил Академией управления при президенте

В мае 2018 года Пальчика назначили ректором Академии управления при президенте. Александр Лукашенко тогда отметил , что в академии необходимо перевернуть систему образования. На встрече в Гродненском государственном университете в мае 2019 года Пальчик сказал:

— Мы проанализировали перечень всех специальностей, выявили, какие наиболее востребованы, а какие не актуальны. Был сформирован перечень уникальных специальностей академии для поступающих после школы, не дублирующий обучение в других учреждениях высшего образования нашей страны. Мы предлагаем три специальности, которые достаточно специфичны и направлены на целевую подготовку управленческих кадров с точки зрения права, экономики и потенциала развития электронной промышленности.

Он отметил, что три уникальные специальности — это «государственное управление и экономика», «госуправление и право» и «управление информационными ресурсами».

Там же Пальчик отметил , что основная черта руководителя сегодня — внутренняя потребность постоянно совершенствоваться, быть в движении и расти в управленческой сфере, не отрываясь от своей профессиональной области.

Геннадий Пальчик женат, у него двое сыновей.