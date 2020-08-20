Польша вслед за Литвой собирается упростить въезд для белорусов

Источник материала: Tut.by

Премье-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о намерении упростить для белорусов въезд в страну. Также он подтвердил, что правительство продолжит текущую визовую политику в отношении граждан Беларуси. Об этом он заявил Польскому радио .



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«Мы хотим, чтобы в ближайшее время мы представили упрощенные процедуры для людей, которые хотят въехать в Польшу из Беларуси», — цитирует его Польское радио .

Моравецкий отметил, что белорусы, приезжающие в Польшу очень помогают польской экономике, независимо от того, студенты это или рабочие. Он добавил, что упрощенный въезд будет предоставлен в том числе для желающих обучаться в польских вузах. Еще есть время, чтобы приступить к занятиям с 1 сентября.

Напомним, ранее правительство Литвы утвердило предложение , согласно которому белорусы из-за ситуации в стране смогут въехать на территорию Литвы, несмотря на все ограничения по COVID-19,

«С учетом выводов о положении в Беларуси нашей рабочей группы по оценке ситуации с национальной безопасностью жителям этой страны по специальному ходатайству МВД может предоставляться право въезда в Литву с особыми гуманитарными политическими целями», — разъяснила глава МВД Литвы Рита Тамашюнене.