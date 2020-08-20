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Стачком «Беларуськалия» сообщает о задержании одного из членов, объявившего о забастовке

20.08.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Солигорске, вероятно, задержали Дмитрия Куделевича, одного из членов стачечного комитета, который представлял интересы бастующих на предприятии «Беларуськалий». Информация об этом появилась в телеграм-канале стачкома.


17 августа 2020 года, Солигорск. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По информации стачечного комитета, Дмитрий Куделевич перестал выходить на связь сегодня примерно с 11 часов. В момент, когда его предположительно задержали, он успел позвонить коллегам.

— Мы с ним не успели поговорить. Был слышен только его разговор с какими-то людьми. Он спрашивал: «Кто вы такие, зачем вы меня остановили, почему перегородили дорогу и не даете проехать?» Просил вызвать ГАИ, если с машиной что-то не так. После того как он сказал, что никуда не собирается ехать, телефон отключился. С тех пор он не выходит на связь, — рассказывали TUT.BY шахтеры.

Напомним, что 14 августа шахтеры «Беларуськалия» заявили о своем намерении бастовать. Они настаивали на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране.

С утра в понедельник, 17 августа, руководство призвало сотрудников написать свои требования, но не останавливать производство.

— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники «Беларуськалия».

18 августа представители стачкомов собрали шахтеров на площади Солигорска и объявили: с полуночи они начинают забастовку. 19 августа они договорились, что каждый день в 9 утра будут собираться на центральной площади города и продолжать забастовку. Ее поддерживает лишь часть подписавшихся.

 
 
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В Солигорске задержали Дмитрия Куделевича, одного из членов стачечного комитета, который представлял интересы бастующих на предприятии «Беларуськалий»....
 
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