|
Стачком «Беларуськалия» сообщает о задержании одного из членов, объявившего о забастовке
20.08.2020 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Солигорске, вероятно, задержали Дмитрия Куделевича, одного из членов стачечного комитета, который представлял интересы бастующих на предприятии «Беларуськалий». Информация об этом
По информации стачечного комитета, Дмитрий Куделевич перестал выходить на связь сегодня примерно с 11 часов. В момент, когда его предположительно задержали, он успел позвонить коллегам.
— Мы с ним не успели поговорить. Был слышен только его разговор с какими-то людьми. Он спрашивал: «Кто вы такие, зачем вы меня остановили, почему перегородили дорогу и не даете проехать?» Просил вызвать ГАИ, если с машиной что-то не так. После того как он сказал, что никуда не собирается ехать, телефон отключился. С тех пор он не выходит на связь, — рассказывали TUT.BY шахтеры.
Напомним, что 14 августа шахтеры «Беларуськалия»
С утра в понедельник, 17 августа, руководство
— Другого выхода нет! Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа! — кричали сотрудники «Беларуськалия».
18 августа представители стачкомов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Солигорске задержали Дмитрия Куделевича, одного из членов стачечного комитета, который представлял интересы бастующих на предприятии «Беларуськалий»....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)